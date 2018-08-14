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Студентов-бюджетников больше, чем платников. Куда поступали абитуриенты с самыми высокими баллами

15.08.2018 12:25 — Новости Общества | Tut.by  
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В этом году для участия в ЦТ зарегистрировался 82 471 абитуриент. Это меньше, чем в прошлом году, отметила первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова. Студентами вузов стали 50 400 абитуриентов, 26 400 из которых поступили на бюджет, 24 тысячи — на платное.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Результаты ЦТ в этом году стали лучше по всем предметам. Исключением оказалась физика — здесь зафиксировано снижение по сравнению с 2017-м, рассказала на пресс-конференции Ирина Старовойтова. Средний балл по физике составил 26,9.

— Многие воспользовались сертификатами по физике прошлого года, — уточнила первый заместитель директора Республиканского института контроля знаний Наталья Вайтехович. — Также часто физику выбирали как 4-й предмет, то есть ее рассматривали как запасной вариант.

392 абитуриента получили 100-балльные результаты, 16 из них — сразу по двум предметам. Среди стобалльников оказались и выпускники прошлых лет — их более 50 человек.

В этом году было зафиксировано 16 нарушителей порядка проведения ЦТ — меньше по сравнению с предыдущими годами, отметила Наталья Вайтехович.

Пять тысяч абитуриентов выбрали педагогические специальности. 800 абитуриентов поступили в БГПУ имени Максима Танка, треть из них — победители олимпиад, отличники или выпускники педагогических классов.

Наиболее востребованными специальностями у абитуриентов стала «режиссура кино и телевидения» (конкурс — более 6 человек на место), «спортивно-туристская деятельность» (7 человек на место), «графический дизайн» (11 человек на место).

Абитуриенты с самыми высокими баллами подавали документы на «международное право» в БГУ, на «стоматологию» в БГМУ, на «современные иностранные языки» в МГЛУ и «организацию воздушных полетов» в Академию авиации.

В этом году в белорусские университеты приедет около 20 тысяч иностранцев из 102 стран мира. Выбирают они разные специальности: от экономики и юриспруденции, медицины до технико-технологических специальностей.

Прием документов в средние специальные и профессионально-технические учебные учреждения продолжается.

— Отмечу, что 86 процентов специальностей [в профессионально-технических учреждениях] - профессии из реальной экономики, — отметила специалист.

 
 
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В этом году для участия в ЦТ зарегистрировался 82 471 абитуриент. Это меньше, чем в прошлом году, отмечает первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова....
 
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