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В Бресте рассмотрели жалобу экс-милиционера, которому дали 6 лет за избиение двух брестчан

15.08.2018 13:26 — Новости Общества | Tut.by  
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14 августа в Брестском областном суде рассмотрели жалобу на приговор экс-милиционера Олега Самарчука, которого признали виновным в превышении власти и служебных полномочий и назначили 6 лет колонии усиленного режима.


Олег Самарчук на фото в центре (в клетчатой рубашке)

В части наказания областной суд оставил решение районного без изменений, сообщил TUT.BY активист Виталий Козак, присутствовавший на рассмотрении жалобы.

Напомним, Самарчук «в группе с неустановленными лицами» Бреста обратились в Следственный комитет с жалобой на побои милиционеров">избил двух жителей Бреста, которых доставили в опорный пункт милиции за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения. Его обвиняли в превышении власти и служебных полномочий, сопряженном с насилием и применением спецсредств. Экс-милиционер себя виновным не признал.

24 мая суд вынес приговор бывшему сотруднику Московского РОВД Бреста, который обвинялся в превышении власти и служебных полномочий, — 6 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

Кроме того, Олега Самарчука лишили спецзвания «старший сержант» и обязали выплатить потерпевшим — Сергею Коляде и Александру Зехову — материальную компенсацию морального вреда: 5 тысяч рублей первому и 3 тысячи — второму. С обвиняемого также взыскали в пользу Александра Зехова компенсацию расходов на юридическую помощь.

Ему также на пять лет запретили занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, а также должности в органах и подразделениях МВД, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей.

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Теги: Брест
 
 
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