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"Баллы за задание абитуриент будет знать заранее". Как будет меняться система подсчета баллов на ЦТ

15.08.2018 13:25 — Новости Общества | Tut.by  
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В этом году Республиканский институт контроля знаний опробовал новую методику подсчета результатов ЦТ. Об этом на пресс-конференции рассказала первый заместитель директора РИКЗ Наталья Вайтехович.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Прежде всего Наталья Вайтехович уточнила: результаты ЦТ этого года оценивались по прежней методике, «которая утверждена приказом министерства образования и использовалась на протяжении более 12 лет».

— Мы можем говорить о модельной апробации. Результаты ЦТ этого года были рассчитаны и по прежней, и по новой методике.

В чем она заключается? Главным преимуществом новой системы подсчета Наталья Вайтехович называет прозрачность.

— Результаты будут более прозрачными. Каждому заданию из варианта теста будет присваиваться первичный балл, который абитуриенты смогут увидеть еще до начала централизованного тестирования. Он будет определен и утвержден спецификацией, которую ежегодно утверждает Министерство образования. Затем в процессе проверки работ абитуриентов будут введены коэффициенты. Далее будет рассчитан тестовый итоговый балл. Свой ранг абитуриенты смогут увидеть у нас на сайте.

Методика, подчеркнула Наталья Вайтехович, в мировой практике не новая: она используется во многих странах. Использовать ее в Беларуси могут начать уже в следующем году.

— В результатах модельной апробации мы увидели много плюсов. Вопрос находится в стадии решения.

Сейчас, напомним, при оценке стоимости вопроса учитывается в том числе и то, сколько человек ответили на него правильно.

 
 
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В этом году Республиканский институт контроля знаний опробовал новую методику подсчета результатов ЦТ. Об этом на пресс-концеренции рассказала первый...
 
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