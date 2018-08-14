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Генпрокуратура выявила нарушения в работе БРСМ при организации деятельности студотрядов

15.08.2018 12:10 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 15 августа. Генеральная прокуратура выявила нарушения в работе общественной организации "Белорусский республиканский союз молодежи" (БРСМ) при организации деятельности студенческих отрядов.

Как следует из сообщения, размещенного на сайте Генпрокуратуры, установлены факты создания территориальными и первичными организациями БРСМ формальных студенческих отрядов. Например, Мозырский районный комитет БРСМ в КСУП "Слободское им. Ленина" необоснованно включил 32 человека в состав двух студенческих отрядов. При этом, согласно материалам прокурорской проверки, молодые люди трудоустраивались самостоятельно, о деятельности студенческих отрядов не знали. Договоры об организации работы студенческих отрядов на предприятии отсутствовали. Аналогичные факты выявлены в Рогачевском, Брагинском, Логойском и Червенском районах.

Кроме того, были случаи, когда наниматели информировали представителей БРСМ о возможности организовать труд молодежи в составе студенческих отрядов, однако территориальные организации БРСМ бездействовали в решении этого вопроса (Жлобинский, Несвижский и Клецкий районы).

Практически во всех регионах страны студотряды формировались с нарушением установленного срока согласования с облисполкомами (Минским горисполкомом) соответствующих решений либо вовсе без такого согласования.

При зачислении в студенческие отряды обучающихся, не достигших 16 лет, не всегда выполнялось требование о получении письменного согласия одного из родителей на трудоустройство.

Прокуроры вскрыли и иные нарушения законодательства о труде и охране труда несовершеннолетних и молодежи: допуск к работе без обучения и инструктажа, без предварительного медосмотра. Кроме того, по данным Генпрокуратуры, не соблюдались сроки выплаты зарплаты, некоторые наниматели не оформляли трудовые книжки и т. д.

По результатам проверок Генеральная прокуратура потребовала от руководства БРСМ принять меры по устранению недостатков в деятельности союза, обеспечить контроль за работой его первичных организаций, а также "укрепить методическую и аналитическую работу в вопросах индивидуального трудоустройства молодежи".
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 15 августа. Генеральная прокуратура выявила нарушения в работе общественной организации "Белорусский республиканский союз молодежи" (БРСМ) при...
 
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