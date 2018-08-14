"Еле отбыла смену". СК проверяет предприятие по выращиванию грибов, работники которого в больнице

В редакцию TUT.BY обратилась дочь одной из женщин, которая работала на предприятии по выращиванию грибов шиитаке под Кричевом. Сейчас ее мама в больнице. «Сразу говорили: отравление, потом астма, теперь гипертонический криз, — перечисляет девушка. — Но какой криз, у мамы никогда не было проблем с давлением?»



Фото с сайта сельхозпортал.рф

12 августа читатель сообщил в редакцию TUT.BY, что четверо сотрудников предприятия «Инфэн» попали с отравлением в реанимацию. «Инфэн» — инвестпроект, который запустили в июле этого года на территории передислоцируемой воинской части в Кричевском районе. Здесь выращивают грибы шиитаке.

Татьяна (по просьбе родных, имя изменено) попала в Кричевскую центральную районную больницу 8 августа. В тот день, вспоминает ее дочь Ольга, из-за одышки мама еле отработала смену. Вечером родные настояли, чтобы женщина обратилась на ФАП.

— Там ей стало хуже: сводило руки, состояние было предобморочное. Она не понимала, что происходит, — вспоминает слова мамы дочь. — Местный врач вызвал скорую.

Татьяну увезли в Кричевскую ЦРБ. Полтора суток она пролежала в реанимации. Затем ее перевели в терапию.

— Изначально врачи объясняли, что у нее обожжены дыхательные пути и сгусток в легком. Предполагали, это из-за отравления, — продолжает собеседница. — После капельниц у мамы на лице пятнами пошли покраснения, на руках — сыпь. Медики говорили, выходят токсины.

Ольга навещала маму в пятницу, 10 августа. С врачами встретиться у нее не получилось. В терапии, продолжает девушка, капельницы маме оставили. У Татьяны было состояние «потерянного человека». Сейчас пациентке легче. В выходные врачи сказали женщине, что у нее астма.

— Когда ее привезли в больницу, давление у нее было 200 на 180, — продолжает дочь. — Но она никогда не жаловалась ни на давление, ни на одышку! Врачи говорят: подозрение на астму. Но разве есть такие симптомы при астме?

По словам Ольги, ее мама общалась и с другими госпитализированными сотрудниками предприятия.

— Женщины, которые с ней лежат, чувствовали боль в груди, было тяжело дышать, — передает она слова Татьяны. — Мама говорит, у них такие же признаки, как были у нее изначально. Свои недомогания она описывала на работе, почувствовав похожие симптомы, люди пошли на ФАП.

Было ли у коллег мамы такое высокое давление и покраснения на лице, Ольга не знает.

— Им сказали, что диагноз выясняется, возможно, ОРВИ.

— А как объясняли, что все могли заразиться ОРВИ?

— Сказали, они работают с холодной водой в закрытом помещении. Вышли на солнце, смена температуры — вот и заболели, — поясняет девушка и дополняет. — На предприятии они были без спецодежды. Ни перчаток, ни респираторов — ничего им не выдавали.

По словам Александра Плетнева, главного врача Кричевской ЦРБ, стационарное лечение получили восемь сотрудников предприятия.

— Они обращались в различные дни и поступали с различными заболеваниями, — сообщил собеседник. — Никакой связи с отравлением ни у одного нет. Все с заболеваниями.

Ранее в администрации предприятия «Инфэн» говорили, что в больницу сотрудники попали из-за ОРВИ и астмы.

В Следственном комитете TUT.BY сообщили: по факту ухудшения состояния здоровья ряда работников частного предприятия Кричевский районный отдел СК проводит проверку.

— Работа ведется в тесном взаимодействии с учреждениями здравоохранения и республиканским центром гигиены и эпидемиологии, — отметила Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета. — Отмечу, что госпитализированы люди с разными диагнозами. По нашим данным, один человек из реанимации переведен в терапию, наблюдается улучшение здоровья остальных.