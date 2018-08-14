Педофилия в нашем обществе

Проблема педофилии в Гомельской области вызывает

определенную озабоченность у субъектов профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В текущем году от действий преступников пострадали 48 детей, из которых 20 — малолетние. Установлено 44 лица, подозреваемых в педофилии.

Преступления данной направленности всегда вызывают широкий общественный резонанс. Оно и понятно, страдают дети, их психика. Управлением следственного комитета по Гомельской области в феврале этого года были озвучены некоторые детали двух уголовных дел о насилии над детьми, В одном случае жертвой мужчины стала племянница, еще один человек совершил действия сексуального характера с мальчиком. Причем оба дела были возбуждены в течение одних суток.

В Гомельском районе 37-летний мужчина совершил насильственные действия сексуального характера над 12-летней племянницей. Все происходило в деревне, куда девочка приезжала к бабушке. Согласно ч.З ст. 167 УК, мужчине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Второе преступление произошло в Мозыре, куда в середине февраля приехал 44-летний житель Лельчицкого района. Мужчина злоупотреблял спиртным, бродяжничал и ночевал в подвалах и подъездах. По версии следствия, вечером 20 февраля он, будучи пьяным, на техническом этаже дома совершил развратные действия в отношении 12-летнего мальчика.

Относится к таким вещам спокойно невозможно. Еще не ушло из памяти страшное преступление, совершенное Павлом Левым, который осенью 2007 года изнасиловал и жестоко убил девятилетнего мальчика. Педофила тогда за изнасилование и убийство приговорили к расстрелу.

П.Леной до совершения преступления дважды отбывал наказание в местах лишения свободы за развратные действия сексуального характера. Первый раз суд приговорил его к трем годам лишения свободы, но через восемь месяцев (в 2003 году), освободившись по амнистии, потом этот недочеловек вновь был приговорен к лишению

свободы сроком на восемь лет за изнасилование несовершеннолетнего, однако отсидел лишь четыре года и освободился условно-досрочно.

24 сентября 2007 года, всего через три недели после освобождения из мест лишения свободы, П.Леной изнасиловал и жестоко убил мальчика, который скончался от разрыва сердца. Маньяк нанес ему 12 ударов в голову, шею, грудь. Друзья мальчика помогли милиции в поисках преступника, указали, что именно с этим человеком вечером, около 19 часов, ушел Саша. Задержанный педофил тогда долго водил милицию по лесу, отказываясь показать, где спрятан труп и место преступления, однако потом во всем сознался.

И хотя суд был закрытым, мать и бабушка убитого, которые присутствовали на заседаниях, рассказали потом, что обвиняемый вел себя спокойно и цинично, вину признавал частично, утверждал, что не хотел убивать. По словам родственников мальчика, педофил сам написал речь в свою защиту для адвоката на четырех страницах. И только когда огласили приговор, маньяк задрожал и заплакал…

На слуху и громкое дело 2013 года, когда 56-летний мужчина на протяжении трех лет орудовал в урочище Ченки Гомельского района. Его жертвами становились дети, отдыхавшие в летних лагерях, к которым гомельчанин приезжал по ночам на своем скутере. После чего проникал в корпуса, заходил в комнаты и трогал спящих девочек за половые органы.

По заявлениям родителей пострадавших поиски педофила велись давно, однако долгое время у следствия не было ни примет подозреваемого, ни каких-либо улик. За это время его жертвами стали 11 девочек в возрасте от 9 до 14 лет.

8 января 2014 года, накануне оглашения приговора, обвиняемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних собственноручно повесился в следственном изоляторе. Это произошло, когда его перевели из общей камеры в помещение для временного пребывания для последующего доставления на судебное заседание.

Многие гомельчане тогда приняли этот факт как должное и спокойно вздохнули. Детей снова можно отправлять на оздоровление в летние лагеря.

Заместитель начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Гомельского облисполкома Эдуард Ищенко уверен, что одними усилиями правоохранителей данную проблему не искоренить. Связано это с высоким уровнем латентности указанного вида преступлений, проще говоря, они носят скрытый характер. Только в тесном взаимодействии с работниками организаций здравоохранения, учреждений образования, членами семьи

и иными лицами, на которых возложены обязанности по воспитанию детей, можно сообща, на ранних стадиях, выявлять подобных нелюдей. Ведь чем раньше их изолируют от общества, тем меньше пострадает детей. Он привел пример прошлого года. В Речицком районе в 1984 году мужчина изнасиловал свою дочь и её подружку. Родители подружки написали заявление в милицию, а его супруга отказалась. Несмотря на это его тогда осудили на три года лишения свободы. Выйдя из мест заключения он снова вернулся в эту же семью. А в прошлом году он совершает насильственные действия в отношении своих трёх малолетних внучек. Мужчина, понимая, что ему грозит уголовная статья, пытается уехать в Россию, где у него в Новосибирске живут родственники. Так вот его супруга в очередной раз помогла ему собрать вещи, дала деньги на проезд и жизнь. Сотрудники милиции сняли подозреваемого в преступлении уже с поезда в Гомеле. Судом Речицкого района он был осужден к 15-ти годам лишения свободы.

Проблема педофилии обсуждается гражданами, законодателями, медицинскими работниками, педагогами, психиатрами и психологами давно. Причем часто звучат довольно жесткие требования к данным лицам, вплоть до кастрации. Проблема острая, и это понимают на уровне государства. Понимают и то, что сексуальное насилие над детьми, в том числе и с использованием глобальной компьютерной сети Интернет, представляет собой угрозу национальной безопасности. Степень этой угрозы ежегодно возрастает. Потому эффективное противодействие посягательствам на половую неприкосновенность или половую свободу несовершеннолетних невозможно без комплекса наступательных мер с вовлечением всех заинтересованных государственных органов, организаций и общественности.

Игорь ГРИШКЕВИЧ, официальный представитель УВД Гомельского облисполкома.