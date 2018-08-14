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"Здесь должны работать самые эффективные преподаватели". Какие изменения ждут Академию управления

15.08.2018 14:51 — Новости Общества | Tut.by  
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«В Академии управления при президенте должны работать самые эффективные преподаватели, которые действительно могут дать новые, современные знания в области управления», — рассказал начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович, отвечая на вопрос журналиста TUT.BY.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Какие изменения ожидаются в Академии управления при президенте? Во-первых, Министерство образования предлагает в проекте указа о правилах приема в вузы и ссузы прописать пункт о психолого-педагогическом собеседовании для поступающих.

— Его будут проходить поступающие на те специальности, по окончании которых выпускники станут руководителями разных уровней. Это одно из решений, которые касаются приема абитуриентов, — рассказала первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова.

Во-вторых, отмечает Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования, уже подготовлена новая редакция устава академии. В нем сформулированы новые цели и задачи деятельности вуза, а также виды образовательных программ, общие подходы к приему на обучение.

— В Академии управления при президенте ведется серьезная работа. Задача состоит в том, чтобы Академия качественно готовила государственных управленцев.

В целом, говорит Сергей Касперович, образовательные программы на первой, второй ступени образования, а также на уровне дополнительного образования взрослых останутся прежними.

— Однако будут применяться новые методики в обучении, новые подходы к кадровому обеспечению образовательного процесса. То есть в академии должны работать самые эффективные преподаватели, которые действительно могут дать новые, современные знания в области управления. Здесь проводится соответствующая работа и непосредственно руководством академии, и Министерством образования. К образовательному процессу планируется привлекать лучших преподавателей вузов, специалистов-практиков, в том числе из госорганов, при необходимости — иностранных специалистов.

Напомним, в конце предыдущего учебного года Александр Лукашенко назначил Геннадия Пальчика новым ректором Академии управления. При этом он отметил, что в академии необходимо перевернуть систему образования. 24 июля, сообщает пресс-служба президента, Александр Лукашенко, слушая доклад о выполнении поручений, напомнил, что к сентябрю ему должны внести предложения по реорганизации учебного процесса в академии.

 
 
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