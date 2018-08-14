Третья летняя смена в лагере «Бродовка»

Приоритетным направлением в работе оздоровительного лагеря «Бродовка» (Борисовский район) является оздоровление детей из опекунских и приемных семей, несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в государственной защите, а также детей-сирот, с особенностями психофизического развития, детей-инвалидов.

Ребята приняли участие в организационно-игровом проекте «Бродовский кирмаш», который для младших отрядов был построен в форме сюжетно-ролевой игры, а для старших – в виде игры, моделирующей реальность. Каждый отряд стал участником соревнования на оптимальный результат совершения путешествия по дорогам малой родины, главной задачей которого стало изучение и создание мира, в котором будет уютно всем ребятам. Содержание проекта «Бродовский кирмаш» включало в себя тематические дни, которые способствовали формированию у детей чувства гордости и уважения к истории и традициям страны, к ее достижениям в спорте, науке и культуре, воспитанию любви к родному городу и уважения к людям, живущим на нашей планете.

http://uomoik.gov.by/