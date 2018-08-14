﻿ Может, не стоит мешать, если ничем не можете помочь?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Может, не стоит мешать, если ничем не можете помочь?

15.08.2018 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

 Однако когда вопрос коснется финансовой стороны, то, как говорится, «все в кусты». Именно так получилось у жильцов дома 95 по ул.Дзержинского. Изначально хорошая идея расширить и благоустроить детскую площадку в итоге превратилась в конфликт молодых мам и людей пожилого возраста.
По словам жильцов, раньше детская площадка занимала очень маленькую территорию и располагалась близко к проезжей части. Особенностью этого двора является еще и то, что рядом находится большой продуктовый магазин. В выходные дни многие покупатели свои
автомобили припарковывают здесь. Конечно, вполне понятно беспокойство матерей о безопасности детей. Именно
поэтому у Анастасии Барташевской и
других мам-единомышленниц возникла идея перенести и расширить детскую площадку.
– Я позвонила на «прямую линию» председателю райисполкома Г.И. Денгалеву и попросила помочь, – рассказывает Анастасия. – Он сразу же отреагировал на мою просьбу, и через несколько дней к нам приехали представители ЖЭУ-4. Однако после их визита дело затормозилось, и мне пришлось не раз напоминать о себе телефонными звонками. Тем не менее, работники ЖЭУ провели собрание с жильцами нашего дома, произвели демонтаж конструкции для сушки белья, перенесли детскую горку, завезли песок.
После этого 8 неравнодушных семей собрали определенную сумму денег и начали благоустраивать детскую площадку своими силами. Так, из машинных шин молодые мамы соорудили забор, чтобы автомобили не заезжали на территорию площадки. Кроме этого, сделали столик и две скамейки, где дети постарше могут поиграть в настольные игры. Причем разукрасили их яркими красками. Удалось активисткам для песочницы сделать крышку, чтобы закрывать ее на ночь и тем самым не позволять бездомным животным сидеть в ней. В целом, судя по фотографиям, которые были сделаны до начала работ, детская площадка существенно преобразилась, выглядит ярко и красиво. Не хватает на ней только качелей. Как говорит Анастасия, 6 лет назад работники ЖЭУ их снесли, пообещав поставить новые, более безопасные. Однако обещанное так до сих пор и не выполнено. Купить качели вскладчину самим жильцам – дорого, так как не все хотят в этом принимать участие.
И все-таки почему такая хорошая инициатива наткнулась на непонимание со стороны других жильцов? Из разговора с недовольными стало понятно, что они не против самой площадки, но их не устраивает другое.
– Нам мешает песок – окна не открыть, такая пыль летит. Песок должен быть в песочнице, а не по всей территории. Нужно сюда земли привезти и травку посеять, – высказала мнение одна из женщин.
Кто-то из собравшихся во дворе добавил фразу: «Песок до пятого этажа подымается». Это же какие должны быть сильные ветра, чтобы песок поднялся так высоко? С другой стороны, все прекрасно знают, что малыши с удовольствием играют именно в песке, а не на твердой земле.
– Зачем сюда привезли автомобильные шины? Это опасно для здоровья, выделяются вредные вещества. Здесь нужно сделать какой-то экологический заборчик, – не унималась женщина.
– Мы хотели сделать деревянный забор, но большинство не захотели даже скинуться на гвозди, – вмешивается в разговор Ольга, мать четверых детей.
На ее замечание посыпались реплики: «Мы пенсионеры и не будем на это скидываться», «Я тоже не буду – у меня маленькая зарплата, и дети выросли…». Кстати, последнюю фразу сказала женщина, у которой ребенку 6 лет. Думаю, в таком возрасте дети еще играют на детской площадке. И тем не менее, даже если нет возможности помочь материально, так можно же взять кисточку и присоединиться к покраске, что, собственно, и предложил корреспондент «А». У женщины сразу же нашелся ответ:
– Мне некогда, я работаю, а вот она (Анастасия Барташевская. – Прим. автора) сидит в декрете, и пускай этим занимается.
На крайний случай, выходные еще никто не отменял, и найти полчаса свободного времени – это реально. Было бы желание…
Многих жильцов несло «то в лес, то по дрова». Оказывается, некоторым дети мешают смотреть телевизор, да и вообще плохо, что у современных людей «у каждого по 2-3 машины, и сперва с этим нужно бороться». А некоторым не нравятся корни деревьев, которые рядом с детской площадкой, и их нужно засыпать в первую очередь. Плохо и то, что поставили скамейку и лавки, ведь будут теперь распивать спиртные напитки. В целом, сложилось впечатление, у представителей старшего поколения обида на молодых – мол, не прислушались к опытным и зрелым людям. Однако, может, следует посмотреть на эту ситуацию с другой стороны – все мы горазды давать советы, но вот довести дело от начала до конца умеют не многие. А у Анастасии и других мам это получилось. Они это сделали так, как умели и смогли. Так, может, не
стоит мешать, если ничем не можете помочь?

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приятно, что находятся люди, которые выступают с интересной идеей и еще готовы внести в это дело материальную лепту, пускай и небольшую. Но обязательно в противовес...
 
Новости дня
Новости общества
 
"Еле отбыла смену". СК проверяет предприятие по выращиванию грибов, работники которого в больнице
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика