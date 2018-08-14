Может, не стоит мешать, если ничем не можете помочь?

Однако когда вопрос коснется финансовой стороны, то, как говорится, «все в кусты». Именно так получилось у жильцов дома 95 по ул.Дзержинского. Изначально хорошая идея расширить и благоустроить детскую площадку в итоге превратилась в конфликт молодых мам и людей пожилого возраста.

По словам жильцов, раньше детская площадка занимала очень маленькую территорию и располагалась близко к проезжей части. Особенностью этого двора является еще и то, что рядом находится большой продуктовый магазин. В выходные дни многие покупатели свои

автомобили припарковывают здесь. Конечно, вполне понятно беспокойство матерей о безопасности детей. Именно

поэтому у Анастасии Барташевской и

других мам-единомышленниц возникла идея перенести и расширить детскую площадку.

– Я позвонила на «прямую линию» председателю райисполкома Г.И. Денгалеву и попросила помочь, – рассказывает Анастасия. – Он сразу же отреагировал на мою просьбу, и через несколько дней к нам приехали представители ЖЭУ-4. Однако после их визита дело затормозилось, и мне пришлось не раз напоминать о себе телефонными звонками. Тем не менее, работники ЖЭУ провели собрание с жильцами нашего дома, произвели демонтаж конструкции для сушки белья, перенесли детскую горку, завезли песок.

После этого 8 неравнодушных семей собрали определенную сумму денег и начали благоустраивать детскую площадку своими силами. Так, из машинных шин молодые мамы соорудили забор, чтобы автомобили не заезжали на территорию площадки. Кроме этого, сделали столик и две скамейки, где дети постарше могут поиграть в настольные игры. Причем разукрасили их яркими красками. Удалось активисткам для песочницы сделать крышку, чтобы закрывать ее на ночь и тем самым не позволять бездомным животным сидеть в ней. В целом, судя по фотографиям, которые были сделаны до начала работ, детская площадка существенно преобразилась, выглядит ярко и красиво. Не хватает на ней только качелей. Как говорит Анастасия, 6 лет назад работники ЖЭУ их снесли, пообещав поставить новые, более безопасные. Однако обещанное так до сих пор и не выполнено. Купить качели вскладчину самим жильцам – дорого, так как не все хотят в этом принимать участие.

И все-таки почему такая хорошая инициатива наткнулась на непонимание со стороны других жильцов? Из разговора с недовольными стало понятно, что они не против самой площадки, но их не устраивает другое.

– Нам мешает песок – окна не открыть, такая пыль летит. Песок должен быть в песочнице, а не по всей территории. Нужно сюда земли привезти и травку посеять, – высказала мнение одна из женщин.

Кто-то из собравшихся во дворе добавил фразу: «Песок до пятого этажа подымается». Это же какие должны быть сильные ветра, чтобы песок поднялся так высоко? С другой стороны, все прекрасно знают, что малыши с удовольствием играют именно в песке, а не на твердой земле.

– Зачем сюда привезли автомобильные шины? Это опасно для здоровья, выделяются вредные вещества. Здесь нужно сделать какой-то экологический заборчик, – не унималась женщина.

– Мы хотели сделать деревянный забор, но большинство не захотели даже скинуться на гвозди, – вмешивается в разговор Ольга, мать четверых детей.

На ее замечание посыпались реплики: «Мы пенсионеры и не будем на это скидываться», «Я тоже не буду – у меня маленькая зарплата, и дети выросли…». Кстати, последнюю фразу сказала женщина, у которой ребенку 6 лет. Думаю, в таком возрасте дети еще играют на детской площадке. И тем не менее, даже если нет возможности помочь материально, так можно же взять кисточку и присоединиться к покраске, что, собственно, и предложил корреспондент «А». У женщины сразу же нашелся ответ:

– Мне некогда, я работаю, а вот она (Анастасия Барташевская. – Прим. автора) сидит в декрете, и пускай этим занимается.

На крайний случай, выходные еще никто не отменял, и найти полчаса свободного времени – это реально. Было бы желание…

Многих жильцов несло «то в лес, то по дрова». Оказывается, некоторым дети мешают смотреть телевизор, да и вообще плохо, что у современных людей «у каждого по 2-3 машины, и сперва с этим нужно бороться». А некоторым не нравятся корни деревьев, которые рядом с детской площадкой, и их нужно засыпать в первую очередь. Плохо и то, что поставили скамейку и лавки, ведь будут теперь распивать спиртные напитки. В целом, сложилось впечатление, у представителей старшего поколения обида на молодых – мол, не прислушались к опытным и зрелым людям. Однако, может, следует посмотреть на эту ситуацию с другой стороны – все мы горазды давать советы, но вот довести дело от начала до конца умеют не многие. А у Анастасии и других мам это получилось. Они это сделали так, как умели и смогли. Так, может, не

стоит мешать, если ничем не можете помочь?