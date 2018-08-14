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«Ахова птушак Бацькаўшчыны» предупреждает рыбаков, что насадка «жареный воробей» может быть незаконной!

15.08.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
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«Ахова птушак Бацькаўшчыны» предупреждает рыбаков, что насадка «жареный воробей» может быть незаконной!

Недавно в новостях Беларуси прошло сообщение о вылове крупного сома. Рыбаки утверждали, что вес сома составил свыше 48 килограммов, а длина — 180 сантиметров. И в заголовках, и в самих новостных текстах акцентируется внимание на рыболовную насадку — «жареного воробья».

— Такой способ ловли рыб незаконный! — сообщили корреспонденту pinsknews.by в общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

Согласно статье 6 «Закона о животном мире» объекты животного мира, обитающие в состоянии естественной свободы на территории Республики Беларусь, находятся в собственности государства.

— На территории Республики Беларусь есть два вида воробьев — домовый и полевой. Оба вида обычные, но это не значит, что их можно изымать из природы с любыми целями, — подчеркнули в «АПБ». — Ловить как воробьев, так и других птиц, а тем более делать из них насадку для ловли рыбы – запрещено!

Рыболову такая практика может обойтись в 6 базовых величин за каждого воробья (размер вреда, причиненного окружающей среде, согласно Приложению 12 к Указу Президента Республики Беларусь 24.06.2008 г. № 348 в редакции Указа Президента Республики Беларусь 24.03.2018 г. № 112).

Новость про сома собрала много комментариев. Некоторые комментаторы рассказывают, что их домашние коты постоянно добывают и приносят хозяевам диких птиц. И добавляют, что это, мол, совершенно легально, и даже предлагают тиражировать приведенный опыт добычи животных.

«АПБ» неоднократно призывала или держать котов дома, или при выпуске их на улицу навешивать на них колокольчики, позволяющие диким животным избежать кошачьих когтей.

Законодательство в то же время никак не ограничивает охоту котов. Они убивают животных законно. Но вот владельцы никак не могут использовать эту добычу. Это противозаконно.

Общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» напоминает рыболовам, что для успешной ловли сома нет необходимости убивать птиц. Эта рыба, несмотря на чувствительный нюх, не может отличить обсмаленную тушку птицы от обсмаленного куска войлока, чем и пользуются рыболовы. Поэтому часто в Интернете «жареный воробей» используется лишь метафорически.

 
Теги: Новости
 
 
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