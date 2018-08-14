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Минобразования рассказало, как в этом году будут выглядеть школьные дневники в этом году

15.08.2018 15:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Министерство образования показало, как будут выглядеть школьные дневники в 2018—2019 учебном году. Примеры обложек появилась на сайте ведомства. Большинство из них посвящены теме II Европейских игр 2019, которые пройдут в Минске следующим летом.

Дневники печатают сразу несколько типографий — в Бресте, Гродно, Гомеле, Могилеве, Минске, Молодечно, Борисове. Дизайн обложки у каждой фабрики свой. Возможно, предупреждают в ведомстве, в данный перечень будут вноситься изменения.

Вот некоторые примеры обложек. Полный перечень можно посмотреть здесь.


Фото взято с сайта Министерства образования











 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Министерство образования показало, как будут выглядеть школьные дневники в 2018-2019 учебном году.
 
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