Минобразования рассказало, как в этом году будут выглядеть школьные дневники в этом году

Министерство образования показало, как будут выглядеть школьные дневники в 2018—2019 учебном году. Примеры обложек появилась на сайте ведомства. Большинство из них посвящены теме II Европейских игр 2019, которые пройдут в Минске следующим летом.

Дневники печатают сразу несколько типографий — в Бресте, Гродно, Гомеле, Могилеве, Минске, Молодечно, Борисове. Дизайн обложки у каждой фабрики свой. Возможно, предупреждают в ведомстве, в данный перечень будут вноситься изменения.

Вот некоторые примеры обложек. Полный перечень можно посмотреть здесь .



Фото взято с сайта Министерства образования











































