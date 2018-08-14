В Гродно мужчина коллекционировал пневматику и переделывал ее в огнестрельное оружие

В Гродно 56-летний мужчина хранил дома холодное и огнестрельное оружие, а у жителя Скиделя нашли два охотничьих ружья, две тысячи патронов и две банки пороха, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.



Фото: uvd.grodno.by

Коллекция гродненца насчитывала 10 единиц холодного и огнестрельного оружия: автомат Калашникова, магазин с патронами, три штык-ножа, три винтовки, пять пистолетов, один револьвер, две банки с порохом и станки для переоборудования снаряжения.

Как выяснилось, мужчина коллекционировал, а также приобретал пневматическое и газовое оружие, впоследствии переделывал его в огнестрельное. Кроме того, мужчина оказался "черным копателем". Несколько экземпляров своей коллекции он нашел в окрестностях Гродно, а позже отреставрировал.

Также несколько ружей было обнаружено у 63-летнего жителя Скиделя. Бывший военрук одной из школ уже совершил преступление и был лишен права хранения огнестрельного оружия. Однако несмотря на это, у мужчины обнаружены два охотничьих ружья, две тысячи патронов и две банки пороха.

Сейчас все изъятое оружие и боеприпасы отправлены на экспертизу. Если оно будет признано огнестрельным и пригодным к использованию, мужчинам грозит уголовная ответственность.