В Барановичском районе сотрудники МЧС спасли тонущую лошадь

Барановичские спасатели пришли на помощь тонущей лошади, которая не могла выбраться из мелиоративного канала, сообщает газета «Наш край» .

Инцидент произошел 15 августа вблизи объездной дороги деревни Новая Мышь.

Лошадь паслась на лугу. Вероятнее всего, она захотела пить и подошла к мелиоративному каналу. Но от веса животного обрушилась земля, и лошадь стала тонуть.

Спасателей вызвали проезжающие по дороге автомобилисты. К приезду сотрудников МЧС из воды торчала лишь голова несчастного животного.

Спасательная операция заняла около 20 минут.