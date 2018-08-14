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В Барановичском районе сотрудники МЧС спасли тонущую лошадь
15.08.2018 16:05 — Новости Общества | Tut.by
Барановичские спасатели пришли на помощь тонущей лошади, которая не могла выбраться из мелиоративного канала, сообщает газета
Инцидент произошел 15 августа вблизи объездной дороги деревни Новая Мышь.
Лошадь паслась на лугу. Вероятнее всего, она захотела пить и подошла к мелиоративному каналу. Но от веса животного обрушилась земля, и лошадь стала тонуть.
Спасателей вызвали проезжающие по дороге автомобилисты. К приезду сотрудников МЧС из воды торчала лишь голова несчастного животного.
Спасательная операция заняла около 20 минут.
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Спасательная операция заняла около 20 минут.
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