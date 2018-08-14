В Витебске задержали женщину, которая придумывала истории о смерти родственников и просила денег

В Витебске расследуется уголовное дело о мошенничестве: обвиняемая придумывала истории о смерти родственников.

Следственное управление УСК по Витебской области расследует уголовное дело в отношении жительницы Минской области, которая обвиняется в мошенничестве (ч. 1 ст. 209 УК РБ), сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

По данным следствия, в феврале-марте 40-летняя неработающая женщина придумала жалобные истории о смерти родственников. Она приезжала в Поставы, Глубокое и Шарковщину, где в продовольственных и магазинах ритуальных услуг пыталась своей историей историей разжалобить людей, они отдавали ей деньги, которые она тратила на спиртное и продукты.

К примеру, в одном из магазинов женщина посетовала, что ей нечем расплатиться за перевозку тел родственников из Боровлян в Витебскую область. Оставив вещи в магазине ритуальных товаров, в т.ч. заказав табличку с вымышленным именем на памятник, обвиняемая попросила у продавца в долг на пару часов 170 рублей. Убедив, что рассчитается за заказ позже и вернет долг, даже продиктовала вымышленный номер мобильного телефона.

По данным следствия, в результате шести фактов мошеннических действий обвиняемая завладела денежными средствами и имуществом граждан на общую сумму 510 рублей.

Находясь в продовольственных магазинах, женщина откладывала продукты питания и спиртные напитки якобы для похорон, убеждая, что вернется и оплатит их позже. Кроме этого, она просила одолжить ей деньги для оплаты ритуальных принадлежностей, обещая все возвратить.

Женщина заключена под стражу.