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На пульсе жизни: они знают все

15.08.2018 — Новости Общества | Чырвоны Кастрычнiк  
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Отдел статистики Октябрьского района является одной из самых малочисленных организаций. В настоящее время в нем работают всего лишь пять человек: опытный начальник отдела Наталья Адамовна Чернобаб и две ее помощницы, имеющие значительно меньший стаж работы в данной отрасли – главный специалист Оксана Михвйловнв Скубач и экономист Анастасия Игоревна Калинина.  Два специалиста  проводят обследования в сельской местности (Светлана Станиславовна Щетько) и горпоселке Октябрьский (Татьяна Дмитриевна Довгаленок). Работники отдела занимаются сбором и обработкой первичных статистических  данных, предоставляемых  организациями и предприятиями Октябрьского района. В дальнейшем все эти показатели находят отражение на сайте национального статистического комитета, на котором приводится официальная информация по областям, и выпускаемом ежегодно сборнике  со статистическими данными о социально-экономическом положении Беларуси в целом и каждой области по отдельности в сравнении с предыдущими годами. Здесь даются весьма интересные данные  по 23 показателям –  основные социально –экономические характеристики Гомельской области, охрана окружающей среды, население, образование, здравоохранение, сельское и лесное хозяйство, строительство и так далее.  В 2017 году  объем сборника составил 480 страниц  и представляет большой интерес не только для специалистов, но и обычных жителей Гомельщины. Так, Октябрьский является одним из 15 поселков городского типа, имеющихся в Гомельской области на 1 января 2017 года. Меньше его по площади 4 района области из 21 – Кормянский, Лоевский, Чечерский и Ельский. По численности населения ниже его находились Наровлянский, Брагинский, Лоевский и Кормянский районы.

По количеству жителей на один квадратный метр (10) меньше их проживало в Брагинском (6), Лельчицком и Наровлянском (7), Хойникском (9), было одинаковым с Петриковским районом.

В области в период с 2010 по 2017 год увеличилось количество проживающих мужчин и уменьшилось – женщин.

В 1970 году в области на 1000 мужчин припадало 1209 женщин, в 2017 году этот показатель уменьшился до 1145 человек.

Если в 2011 году в Октябрьском районе насчитывалось 15510 жителей, то на 1 января 2018 года их было 13414 человек. Численность жителей горпоселка Октябрьский сократилась с 7234 человек до 6594, в сельской местности —  с 8317 до 6820 человек.

В сельской местности в районе в прошедшем году каждый третий житель являлся пенсионером.

Если в 2013 году в районе родилось 204 ребенка, то в 2017 – 176. Меньше этого показатель лишь в Наровлянском (136) и Лоевском (139 детей) районах.

 В 2010 году в районе было зарегистрировано 103 брака,  в 2016-м – 77.

Радует то, что уменьшается количество разводов: 2010 год – 51, 2016 год – 39.

Среднесписочная численность работающих в районе на 1 июля 2018 года составляла ровно 4 тысячи человек со средней заработной платой за июнь  682.7 рубля.

И несколько свежих цифр. Розничный товарооборот организаций торговли района за январь – июнь текущего года составил 15223.3 тысячи рублей, что к соответствующему периоду прошлого года — 127.8 процента.

Всего в июне 2018 года в сельском хозяйстве Октябрьщины работали 1455 человек, в промышленности – 413, строительстве – 114 человек и т.д.

Так что статистика весьма интересная и занимательная вещь. Особенно, когда она положительная. А это уже зависит от каждого из нас с вами, считает Наталья Адамовна и поздравляет ветеранов отрасли и своих коллег с  очередным профессиональным праздником. В свою очередь, мы присоединяемся к ее словам.

Николай Ловгач.

 
 
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  Отдел статистики Октябрьского района является одной из самых малочисленных организаций. В настоящее время в нем работают всего лишь пять человек: опытный...
 
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