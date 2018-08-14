16 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе спасатели вытащили из мелиоративного канала тонущую лошадь, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел сегодня днем вблизи объездной дороги у деревни Новая Мышь. Лошадь паслась на лугу и, вероятнее всего, захотела пить. Она подошла к мелиоративному каналу, расположенному вдоль дороги. От веса животного земля обрушилась, лошадь провалилась и стала тонуть. Это заметили проезжающие мимо водители и вызвали спасателей.

Когда сотрудники МЧС прибыли на место происшествия, на поверхности водоема виднелась лишь голова животного. С помощью веревки спасатели вытащили лошадь из воды. Вся операция заняла около 20 минут.