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Со всего мира приходят работы на конкурс «MINSK 2019: мой привет II Европейским играм»

15.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк  
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На конкурс «MINSK 2019: мой привет II Европейским играм», который проводит международное радио «Беларусь» совместно с фондом «Дирекция II Европейских игр 2019 года», приходят фотоработы со всего мира, сообщили  в пресс-службе Белтелерадиокомпании.
Конкурс творческих фоторабот «MINSK 2019: мой привет II Европейским играм»  вызывает интерес  у слушателей из разных стран. Селфи из Индии, Китая, США, Германии, Пакистана, Финляндии, Украины, России, Бангладеш, Алжира, Нигерии, Вьетнама и Таджикистана украшают тематическую страничку на сайте радио «Беларусь».

Со всего мира приходят работы на конкурс «MINSK 2019: мой привет II Европейским играм»

Ознакомиться с ними, а заодно приобщиться к спортивному движению и, возможно, вдохновиться на участие в конкурсе может любой желающий, как это сделал китаец Кевин Чжао, который посетил горнолыжный центр в олимпийском Пхенчхане. Белорусы также подключились к акции – и взрослые, и дети, ведущие активный образ жизни, приветствуют гостей предстоящего масштабного спортивного форума.
Для участия в конкурсе необходимо до 25 октября сделать фотоснимок во время занятий спортом или на фоне спортивных объектов, разместить на нем любым способом хештег #MINSK2019 и прислать его на электронную почту: minskgames2019@gmail.com либо прикрепить к заявке на сайте радио «Беларусь». Каждый участник конкурса может отправить только одну фотографию. Лучшие материалы будут размещены на сайте www.radiobelarus.by в разделе конкурса, а промежуточные итоги будут подводиться в выпусках программы «Мой привет II Европейским играм» в эфире международного радио. Победителей акции ждут подарки – дипломы от Белтелерадиокомпании, комплекты пригласительных билетов на события спортивной программы Европейских игр и парадно-спортивная экипировка национальной команды Беларуси.

 

 

 
 
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На конкурс «MINSK 2019: мой привет II Европейским играм», который проводит международное радио «Беларусь» совместно с фондом «Дирекция II Европейских игр 2019 года»,...
 
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