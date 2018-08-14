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Со всего мира приходят работы на конкурс «MINSK 2019: мой привет II Европейским играм»
15.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
На конкурс «MINSK 2019: мой привет II Европейским играм», который проводит международное радио «Беларусь» совместно с фондом «Дирекция II Европейских игр 2019 года», приходят фотоработы со всего мира, сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.
Ознакомиться с ними, а заодно приобщиться к спортивному движению и, возможно, вдохновиться на участие в конкурсе может любой желающий, как это сделал китаец Кевин Чжао, который посетил горнолыжный центр в олимпийском Пхенчхане. Белорусы также подключились к акции – и взрослые, и дети, ведущие активный образ жизни, приветствуют гостей предстоящего масштабного спортивного форума.
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На конкурс «MINSK 2019: мой привет II Европейским играм», который проводит международное радио «Беларусь» совместно с фондом «Дирекция II Европейских игр 2019 года»,...
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