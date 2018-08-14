Умер работник одной из АЗС Бреста, получивший ожоги от возгорания дизтоплива

Брестские следователи разбираются в обстоятельствах гибели 43-летнего рабочего одной из автозаправочных станций города, сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.



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9 августа в больнице скончался 43-летний сотрудник одной из АЗС Бреста. Травмы мужчина получил 3 июня. При заправке автомобиля дизтопливом произошло возгорание воспламеняющейся жидкости. Прибывшие на место медики увезли пострадавшего в больницу с ожогами около 28% поверхности тела. К сожалению, спасти его не удалось.

По данному факту брестские следователи проводят проверку. С целью установления места возникновения пожара и обстоятельств его развития назначена взрыво-техническая экспертиза, а точную причину смерти рабочего установят судмедэксперты.

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