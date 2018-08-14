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Школьные дневники украсит логотип II Европейских игр

15.08.2018 17:04 — Новости Общества | БелТА  
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Школьные дневники украсит логотип II Европейских игр
Фото с сайта Минобразования

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школьные дневники в новом учебном году в Беларуси будут украшены логотипом II Европейских игр, сообщает БЕЛТА.

Образцы обложек дневников, согласованных и рекомендованных Министерством образования к 2018/2019 учебному году, размещены на сайте ведомства. Логотип, а также официальный девиз Bright Year, Bright You ("Яркий год, яркий ты") есть на дневниках Брестской и Гродненской типографий, Борисовской укрупненной типографии им. 1 Мая.

Традиционно на обложках можно увидеть знаковые архитектурные памятники, символы Беларуси - аиста, васильков. На некоторых образцах дневников размещен национальный орнамент, вытинанка.

Как сообщалось, идеей к созданию логотипа II Европейских игр стал лозунг "Иди за мечтой". О мечте рассказывает национальная легенда - о прекрасном цветке папоротника, который цветет в летнюю ночь на Ивана Купала. И у того, кто сумеет его найти, сбудутся все желания и мечты. Так и атлеты изо всех уголков Европы соберутся в Минске в июне 2019 года, шагая за своей мечтой, чтобы добыть ценную награду.

Беларусь получила право проведения II Европейских игр на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов, которое в октябре 2016 года состоялось в Минске. I Европейские игры прошли в июне 2015 года в столице Азербайджана Баку, на которых белорусские атлеты завоевали 43 награды.-0-

Фото с сайта Минобразования

 
Теги: Минск
 
 
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15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школьные дневники в новом учебном году в Беларуси будут украшены логотипом II Европейских игр, сообщает БЕЛТА. Образцы обложек...
 
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