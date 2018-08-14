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Кому в Минске отключат горячую воду с 4 сентября. Список адресов

15.08.2018 18:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Для подготовки тепловых сетей города к работе в зимних условиях с 4 сентября будет отключено горячее водоснабжение у ряда потребителей, сообщили агентству «Минск-Новости» в «Минскэнерго».


Как правило, воду отключают на 14 дней, но иногда фактически этот срок меньше. Чтобы быстрее найти свой адрес, воспользуйтесь поиском по тексту. Для этого используйте комбинацию клавиш Ctrl+F и введите название улицы.

Так, с 4 сентября воды не будет по следующим адресам: ул. Амураторская, 2−4 (четные), 3−7 (нечетные); Бирюзова, 4а; Вербная, 3; Гастелло, 6−16 (четные), 7−11 (нечетные); Гвардейская, 1, 1а, 3−9 (нечетные), 8−16 (четные); П. Глебки, 58−126 (четные); Грибоедова, 1, 1а, 2−12 (четные), 20−30 (четные); Жудро, 29−71 (нечетные); Заславская, 10−14 (четные), 11−37 (нечетные); Игнатенко; Ильянская; Кальварийская, 2−4 (четные), 16; Камайская; Лынькова, 1−31 (нечетные), 8, 10; Матусевича, 2−36 (четные); пр. Машерова, 43, 51, 76, 78, 80; Мельникайте, 2−6 (четные), 14, 3−13 (нечетные); Москвина, 4, 5; Мястровская; Нарочанская; пер. Ольшевского; ул. Ольшевского, 10−82 (четные), 29 к. 1, 45−77 (нечетные); Орловская, 86; Панфилова, 2; пр. Победителей, 8−14 (четные), 18, 20, 13−31 (нечетные), 39−111 (нечетные), 117−135 (нечетные); Путепроводный 6-й пер.; Путепроводный 8-й пер.; пр. Пушкина, 67−93 (нечетные), 68; ул. Радужная; Раковская, 36−38 (четные); Ратомская; Репина, 4; Ржавецкая; Саперов; Д. Сердича, 22−88 (четные); М. Танка, 1а, 2−36 (четные); Тарханова, 5−15 (нечетные), 14, 16; Тимирязева, 3а, 25, 65, 93, 95, 2−10 (четные), 44−60 (четные), 68−92 (четные); Украинки, 2−22 (четные); Чехова, 3, 8; Чигладзе.

Во время испытаний возможны повреждения теплопроводов. При обнаружении течи воды или парения из земли, колодцев, провалов грунта необходимо срочно сообщить об этом диспетчеру филиала «Минские тепловые сети» (тел.: 298−27−27, 298−27−37), диспетчеру ЦДС РУП «Минскэнерго» (227−35−24) или в ближайшие КУП «ЖЭУ».

 
Теги: Минск
 
 
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Как правило, воду отключают на 14 дней, но иногда фактически этот срок меньше.
 
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