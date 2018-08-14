|
За дачу ложных показаний суд оштрафовал жителя Жлобина на 1200 рублей
15.08.2018 17:57 — Новости Общества | Tut.by
В Жлобине суд уличил свидетеля в даче ложных показаний и оштрафовал на крупную сумму. Подробности
В январе суд Жлобинского района рассматривал уголовное дело, возбужденное в отношении гражданина за незаконный оборот наркотических средств.
37-летний житель одного из населенных пунктов района проходил свидетелем по этому делу и давал показания в суде. Сельчанин был предупрежден об ответственности за отказ либо уклонение от дачи показаний, а также за дачу заведомо ложных показаний. Однако для того чтобы помочь знакомому избежать ответственности за содеянное, мужчина пошел на нарушение закона. Некоторые «грехи» обвиняемого он «смягчил», о некоторых и вовсе умолчал.
По результатам допроса других свидетелей, изучения письменных материалов дела суд установил, что сельчанин дал ложные показания.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Недавно был суд, который признал свидетеля виновным в даче заведомо ложных показаний и назначил ему наказание в виде штрафа на сумму 1225 рублей. Помимо этого, осужденный обязан пройти принудительное амбулаторное лечение от алкоголизма.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По результатам допроса других свидетелей, изучения письменных материалов дела суд установил, что сельчанин дал ложные показания.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)