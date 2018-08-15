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Минздрав утвердил регламент посещения роддомов и акушерских отделений отцами и близкими родственниками

15.08.2018 21:36 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 15 августа. В Министерстве здравоохранения утвержден регламент посещения родильных домов и акушерских отделений отцами и близкими родственниками, сообщила пресс-служба ведомства.

Предполагается, что на основании этого примерного регламента будут разработаны и утверждены документы для посещения каждого родильного дома или акушерского отделения с учетом их особенностей.

В Минздраве отметили, что этот документ разработан по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. "Создание доброжелательного отношения медицинских работников к посещениям родственниками родильниц и новорожденных является необходимым условием, — говорится в сообщении. — Обеспечение возможности посещения родильниц и новорожденных детей создает систему открытости оказания акушерской и неонатальной помощи и служит основанием для формирования доброжелательного отношения между медицинским работником, матерью и ребенком".

Безусловно, посещение родильницы и новорожденного ребенка возможно при их удовлетворительном состоянии с разрешения лечащего врача, отмечается в регламенте. Предполагается, что молодая мама самостоятельно определит тех людей, которые смогут посещать ее и ребенка.

К посещению будут допущены посетители без признаков инфекционных заболеваний (повышенной температуры, проявлений респираторной инфекции, диареи, сыпи и др.) и алкогольного опьянения. В период введения в организации здравоохранения санитарно-противоэпидемических мероприятий посещения разрешены в средствах индивидуальной защиты. Это маски, шапочки, халаты, бахилы.

Документ определяет и требования к посещению пациентов в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных, отделении патологии новорожденных и недоношенных детей.
Ирина Турчина, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 15 августа. В Министерстве здравоохранения утвержден регламент посещения родильных домов и акушерских отделений отцами и близкими родственниками, сообщила...
 
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