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Журналисту Павлюку Быковскому в Следственном комитете вернули банковские карточки, но оргтехнику оставили для проверки
15.08.2018 21:02 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 15 августа. Корреспондент радио Deutsche Welle ("Немецкая волна") Быковский был вызван в среду, 15 августа, в Следственный комитет Беларуси по так называемому делу БелТА.
Журналисту вернули изъятые ранее банковские карточки его и супруги, но оргтехнику следователи оставили у себя для проверки. Информацией об этом Быковский поделился на своей странице в
Ему, в частности, вернули оба изъятых жестких диска, однако компьютер, ноутбук и прочую оргтехнику следствие пока оставило у себя для проверки материалов.
Журналист и медиааналитик Павел Быковский был задержан 8 августа на 72 часа в рамках "дела БелТА" — о несанкционированном доступе к компьютерной информации (ч. 2 ст. 349 УК).
Перед этим в его квартире был проведен обыск с изъятием электронных носителей информации и банковских карт, в том числе принадлежащих жене-журналистке. Корреспондент Deutsche Welle был доставлен в СК, а в ходе обыска были изъяты компьютеры, планшеты, телефоны, USB-накопители и другая техника репортера.
Освобожденный после допроса в СК вечером 10 августа Быковский остается в статусе подозреваемого, обвинение против него не выдвигали. Журналист дал подписку о неразглашении.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Журналисту Павлюку Быковскому в Следственном комитете вернули банковские карточки, но оргтехнику оставили для проверки
Минск, 15 августа. Корреспондент радио Deutsche Welle ("Немецкая волна") Быковский был вызван в среду, 15 августа, в Следственный комитет Беларуси по так называемому...
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