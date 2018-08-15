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В Беларуси молодым папам в роддомах расскажут о правильном уходе за малышами

16.08.2018 — Новости Общества | Полымя  
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Молодым папам при посещении роддомов расскажут о правильном уходе за новорожденным, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Министерства здравоохранения Юлия Савочкина.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения Беларуси утвердило регламент посещения родильных домов и акушерских отделений, согласно которому навестить маму и новорожденного ребенка могут все желающие родственники.

В Беларуси молодым папам в роддомах расскажут о правильном уходе за малышами
«Открытие родильных домов сможет снять напряженность между родителями и медработниками, если таковая существует. Медработники объяснят, как правильно ухаживать за ребенком, что молодых родителей должно насторожить и как при этом действовать, чтобы потом, после выписки домой, у семейной пары не возникали стрессовые ситуации, чтобы они спокойно могли разрешить любую житейскую ситуацию с новорожденным ребенком», — сказала Юлия Савочкина.

Посещать родильницу и новорожденного ребенка можно при их удовлетворительном состоянии с разрешения лечащего врача. Предполагается, что молодая мама самостоятельно определит тех, кто сможет приходить в роддом.

Желающие посетить роддом не должны иметь признаков инфекционных заболеваний (повышенной температуры, проявлений респираторной инфекции, диареи, сыпи и др.), а также признаков алкогольного опьянения. Во время санитарно-противоэпидемических мероприятий посещения разрешены в средствах индивидуальной защиты (маски, шапочки, халаты, бахилы).

Предполагается, что на основании регламента будут разработаны и утверждены документы для посещения каждого роддома или акушерского отделения с учетом их особенностей.

В Беларуси молодым папам в роддомах расскажут о правильном уходе за малышами
Во многих странах Европы роддома открыты для посещения родственников. Сейчас эта практика внедряется и в организации здравоохранения Беларуси. «Это будет способствовать формированию дружественного отношения между медработниками, женщинами и их семьями», — отметила Юлия Савочкина.

По словам главного специалиста отдела, сегодня в родильных домах страны, как правило, действует ранняя выписка. Женщины выписываются домой на третьи сутки после нормальных родов и на пятые — после кесарева сечения.

Источник: БелТА

 
 
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Молодым папам при посещении роддомов расскажут о правильном уходе за новорожденным, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный специалист отдела медицинской помощи...
 
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