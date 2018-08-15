Доброе утро!

Многие из нас начинают свой день в соцсетях. Но немногие задумываются, что даже один пост может перевернуть всю жизнь. Именно так и случилось с американским пользователем . Простая запись в соцсети разрушила его карьеру и оставила без средств к существованию. И это все в 40 лет. В общем, будьте внимательны и рассудительны. Ну, а мы расскажем вам, чем жила наша страна вчера.

ВАЖНОЕ

Кажется, вся наша жизнь переместилась в Оршу. В районе, кстати, уже представили нового главу . Знаменитое совещание президента уже закончилось, а отголоски его слышны до сих пор. Вот, например, подробности о том, как жестко президент отчитал вице-премьера Василия Жарко . Ну, а мы попытались найти ответы на наивные вопросы о том, что же натворило правительство, кто может сменить проштрафившихся чиновников и что будет дальше. Эту же тему разбирали мы и в очередном выпуске «Экономики на пальцах» .

Что это за новости без новостей о задержании: на сей раз силовики задержали зампреда Либерально-демократической партии. А СК тем временем проверяет предприятие по выращиванию грибов, работники которого оказались в больнице.





А еще в Беларуси стартует лицензионное производство продукции одного из крупнейших украинских алкогольных холдингов Global Spirits. Сегодня начнется розлив водки «Мороша», в сентябре — водки «Хортица». Мы узнали, на каких заводах будут производить эти продукты и из какого сырья.

ПОПУЛЯРНОЕ

Смотрите, какая жуть! На территории одного из столичных детских садов отловили четырехметрового питона . Сбежавшей рептилии около 5 лет, сейчас ее поместили в зоопарк и ищут хозяев.

Ну, а теперь о глобальном. Как мы знаем, следующим летом в Беларуси должны пройти Европейские игры. Но не все так просто: глава олимпийского союза Германии не исключил бойкота этого мероприятия. События в Беларуси вызывают тревогу у европейцев.

Возможно, найден способ, который избавит нас от долгостроев в частном секторе. Новое индивидуальное жилье для нуждающихся планируют строить индустриальным способом под ключ — с инженерными сетями и внутренней отделкой. Рассказываем подробности .

А еще мы узнали, куда поступали абитуриенты с самыми высокими баллами в этом году. И это, кстати, не айтишные специальности. Заодно рассказываем , какие вакансии с достойными (читай — программистскими) зарплатами сейчас есть для гуманитариев.

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Порадуйте свой глаз подборкой работ французского уличного художника Винни Граффити и португальского 3D-граффитиста Серхио Одейта. Француженка известна своими росписями на стенах с причудливыми женскими персонажами. А Серхио Одейт прославился тем, что в 2005 году начал рисовать на стенах насекомых. Картины настолько реалистичны, что неподготовленному человеку трудно сдержать вопль ужаса.





А вот здесь у нас рассказ об уникальной экспедиции , в которую отправились математик и фотограф. Они исследовали и зафиксировали все белорусские орга́ны. Их, чтобы вы знали, 123!

Все новости среды, 15 августа

Кстати, вы уверены, что знаете о себе все? А то вот, например, жительница Шотландии случайно обнаружила у себя в глазу контактную линзу. Оказалось, что она застряла там 28 лет назад. Желаем вам только приятных находок и легкого дня.

Ваша редакция

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