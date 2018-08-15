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В Дрибинском районе пройдет Единый день информирования
16.08.2018 — Новости Общества | Савецкая вёска
Единый день информирования, который пройдет 16 августа в Дргнибинском районе, будет посвящен молодежной политике в стране. Члены информационных групп райисполкома выступят в трудовых коллективах региона. Они расскажут про законодательные и программные документы, о системе образования, поддержке талантливой молодежи, обеспечении занятости, закреплении молодых кадров на селе, волонтерском движении, формировании здорового образа жизни, укреплении института семьи, профилактике асоциальных проявлений в молодежной среде и др.
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Единый день информирования, который пройдет 16 августа в Дргнибинском районе, будет посвящен молодежной политике в стране. Члены информационных групп...
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