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В Барановичах завели дело на 19-летнего парня за исправленную дату рождения в "сиротском билете"
16.08.2018 09:53 — Новости Общества | Tut.by
19-летний учащийся одного из профессиональных колледжей предъявил контролерам в автобусе поддельный «Единый билет», который дает право детям-сиротам бесплатно пользоваться общественным транспортом. В отношении парня возбудили уголовное дело, сообщает газета
— При осмотре документа контролер заметила, что в нем исправлена дата, — рассказала официальный представитель Барановичского ГОВД Анастасия Гурская. — Позже было установлено, что в «Едином билете» также была исправлена и дата рождения молодого человека.
Контролеры доставили учащегося в Барановичский ГОВД. Там их подозрения подтвердились: и дата рождения, и дата продления документа, дающего право на бесплатный проезд, были исправлены.
Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета в отношении учащегося было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 380 Уголовного кодекса Республики Беларусь (подделка удостоверения, предоставляющего право бесплатного проезда).
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Парень пытался по поддельному документу бесплатно проехать в автобусе.
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