19-летний учащийся одного из профессиональных колледжей предъявил контролерам в автобусе поддельный «Единый билет», который дает право детям-сиротам бесплатно пользоваться общественным транспортом. В отношении парня возбудили уголовное дело, сообщает газета «Наш край» .

— При осмотре документа контролер заметила, что в нем исправлена дата, — рассказала официальный представитель Барановичского ГОВД Анастасия Гурская. — Позже было установлено, что в «Едином билете» также была исправлена и дата рождения молодого человека.

Контролеры доставили учащегося в Барановичский ГОВД. Там их подозрения подтвердились: и дата рождения, и дата продления документа, дающего право на бесплатный проезд, были исправлены.

Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета в отношении учащегося было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 380 Уголовного кодекса Республики Беларусь (подделка удостоверения, предоставляющего право бесплатного проезда).

«Единый билет» выдается детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей. Несовершеннолетним выдается документ синего цвета, зеленого — совершеннолетним сиротам, но не более чем до достижения студентом, учащимся возраста 23 лет, сообщает sirota.by . Обладатели «Единого билета» имеют право бесплатного посещения государственных музеев, спортивных сооружений, культурно-массовых мероприятия. Обладатели билета синего цвета могут также бесплатно пользоваться услугами городского пассажирского транспорта.