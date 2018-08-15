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В Барановичах завели дело на 19-летнего парня за исправленную дату рождения в "сиротском билете"

16.08.2018 09:53 — Новости Общества | Tut.by  
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19-летний учащийся одного из профессиональных колледжей предъявил контролерам в автобусе поддельный «Единый билет», который дает право детям-сиротам бесплатно пользоваться общественным транспортом. В отношении парня возбудили уголовное дело, сообщает газета «Наш край».

— При осмотре документа контролер заметила, что в нем исправлена дата, — рассказала официальный представитель Барановичского ГОВД Анастасия Гурская. — Позже было установлено, что в «Едином билете» также была исправлена и дата рождения молодого человека.

Контролеры доставили учащегося в Барановичский ГОВД. Там их подозрения подтвердились: и дата рождения, и дата продления документа, дающего право на бесплатный проезд, были исправлены.

Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета в отношении учащегося было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 380 Уголовного кодекса Республики Беларусь (подделка удостоверения, предоставляющего право бесплатного проезда).

«Единый билет» выдается детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей. Несовершеннолетним выдается документ синего цвета, зеленого — совершеннолетним сиротам, но не более чем до достижения студентом, учащимся возраста 23 лет, сообщает sirota.by. Обладатели «Единого билета» имеют право бесплатного посещения государственных музеев, спортивных сооружений, культурно-массовых мероприятия. Обладатели билета синего цвета могут также бесплатно пользоваться услугами городского пассажирского транспорта.

 
 
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Парень пытался по поддельному документу бесплатно проехать в автобусе.
 
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