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В Бресте на Советской строят новый фонтан

16.08.2018 09:52 — Новости Общества | Tut.by  
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На площадке возле кинотеатра "Беларусь" началось строительство нового фонтана, сообщает "Вечерний Брест".


Подготовительные работы на объекте около кинотеатра «Беларусь» ведет субподрядная организация — компания «Продом».

По словам прораба Андрея Петрушина, до конца этого года будут выполнены подготовительные и общестроительные работы: прокладка коммуникаций, демонтаж чаши старого фонтана и бетонирование чаши нового.

Кроме собственно фонтана — круга диаметром воды 25 м., разместится здесь много других объектов: павильон с круглой крышей, в перспективе карта Бреста и «прототипы» исторических строений, к примеру, старинных монастырей. Не будет только ресторана, который предполагал один из предыдущих (и несостоявшихся) инвестпроектов. Теперь на ул. Советской появилось достаточно заведений общепита. Напротив, к примеру, — кофейня-кондитерская, «Урбан суп», «Багет холл».

В администрации Ленинского района Бреста подтвердили, что новый фонтан будет сдан в эксплуатацию к знаковой дате — 1000-летию города.

 
Теги: Брест
 
 
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Новый фонтан будет сдан в эксплуатацию к знаковой дате - 1000-летию города.
 
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