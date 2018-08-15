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В Могилевской области определились с началом учебного года - он стартует 1 сентября

16.08.2018 10:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Торжественные линейки, посвященные Дню знаний и началу учебного года, в Могилевской области проведут в субботу, 1 сентября. Ожидается, что за парты сядут 110 тыс. школьников. Первый звонок прозвенит для 11 тыс. детей.

— Вопрос о проведении линеек 31 августа или 1 сентября обсуждался с начальниками районных отделов по образованию, — уточнил начальник главного управления по образованию Могилевского облисполкома Владимир Рыжков. — Было принято решение провести торжественные линейки 1 сентября с участием знаменитых земляков. Учебный год откроет тематический урок, посвященный Году малой родины.

Всего в Могилевской области в новом учебном 2018/2019 году будут работать 379 учреждений общего среднего и специального образования, в том числе 319 школ и 16 гимназий.

 
 
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Торжественные линейки должны пройти "с участием знаменитых земляков", так как первый урок будет посвящен Году малой родины.
 
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