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В Могилевской области определились с началом учебного года - он стартует 1 сентября
16.08.2018 10:04 — Новости Общества | Tut.by
Торжественные линейки, посвященные Дню знаний и началу учебного года, в Могилевской области проведут в субботу, 1 сентября. Ожидается, что за парты сядут 110 тыс. школьников. Первый звонок прозвенит для 11 тыс. детей.
— Вопрос о проведении линеек 31 августа или 1 сентября
Всего в Могилевской области в новом учебном 2018/2019 году будут работать 379 учреждений общего среднего и специального образования, в том числе 319 школ и 16 гимназий.
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Торжественные линейки должны пройти "с участием знаменитых земляков", так как первый урок будет посвящен Году малой родины.
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