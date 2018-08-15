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Единичные случаи. В Гродно семья с двумя детьми переболела корью

16.08.2018 10:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Сейчас дома у переболевшей семьи проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия. Предположительно дети и взрослые заразилась за пределами Гродненской области при контакте с гражданами Украины, приехавшими в Беларусь, сообащет БелаПАН.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как оказалось, дети не были привиты. Сейчас по словам заведующей отделом эпидемиологии Гродненского зонального Центра гигиены и эпидемиологии Светланы Кисель дома у семьи проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия.

Помимо этого, с начала года были зарегистрированы три случая заболевания корью среди взрослых. Во всех случаях, включая последний, заболевание протекало в легкой или среднетяжелой форме, без осложнений.

Во всех случаях заражение произошло за пределами Гродно: один человек заразился в Волковыске, двое — в Украине.

Специалист заверила, что это не вспышка заболевания, а единичные случаи, не связанные между собой.

 — В Гродно в течение длительного времени сохранялась благополучная ситуация по кори, — рассказала Светлана Кисель. — С 2003 года случаи заболевания не регистрировались, кроме 2015 года, когда был зарегистрирован один случай у взрослого. В период с 1996 по 2002 год регистрировались единичные случаи инфекции (от одного до пяти). А, например, в 1993 году было около 360 случаев. Поэтому можно говорить о выраженной тенденции к снижению заболеваемости, конечно, в первую очередь благодаря вакцинации.

Вместе с тем, с учетом неблагополучной эпидемиологической ситуации в странах Европы и соседних государствах (особенно в Украине), а также высокий уровень миграции населения, существует риск завоза коревой инфекции на территорию Гродно и Гродненского района.

Светлана Кисель подчеркнула важность иммунизации населения, а также ошибочность существующего мнения о том, что иммунизация может быть более опасной, чем сама болезнь.

По последним данным Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, на начало июля в Беларуси было зафиксировано 178 официально подтвержденных случаев кори. В большинстве случаев заболевшие заразились в Украине.

Как ранее сообщал TUT.BY, за 2016−2017 годы охват профилактическими прививками в Беларуси составил 98%. А это превышает рекомендуемый Всемирной организацией здравоохранения уровень в 97% среди детей.

У человека, которому делали прививки от кори, мизерная вероятность заболеть. Даже если такой человек заболеет, прививка поможет исключить летальный исход, осложнения и болезнь будет протекать в более легкой форме.

Национальный календарь предполагает профилактические прививки от кори в 1 год и в 6 лет. Защиту обеспечивают именно две прививки. Медики советуют, если сведений о прививках нет или известно только об одной прививке от кори, или вы не болели корью ранее, стоит сделать прививку даже взрослому не позже чем за месяц до поездки в другую страну, где сейчас неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. Например, Украину и страны ЕС.

Если у вас повысилась температура, появились сыпь, боли в горле, кашель, воспалилась слизистая глаз, нужно незамедлительно обращаться к врачу. И если вы до этого были в странах ЕС или Украине, об этом также нужно рассказать доктору.

 
Теги: Гродно
 
 
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