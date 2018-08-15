ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Подзаборная мораль

16.08.2018 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Вот такая история недавно произошла и со мной, когда на воротах родительского дома обнаружила «намертво» прихваченную клеем и скотчем рекламу «выгребных услуг». Попробовала оттереть бумагу, но безуспешно: ее можно было отскоблить только вместе с краской. Последствия тоже предсказуемы: на металлопрофиле не замедлит появиться ржавчина, и через некоторое время красить по новой придется полностью все ворота.

Подзаборная мораль

Возмутило еще и то, что рядом находится почтовый ящик, однако воспользоваться им никто и не подумал.
Сразу же, по «горячим следам», набираю указанный на картонке номер мобильного и задаю вопрос: «Кто вам дал право портить чужое имущество?»
На том конце телефона начинают разыгрывать «непонятки» — мол, не мы это делаем, и в итоге короткий диалог заканчивается фразой собеседника «Идите в милицию и докажите, что это сделал я».
Я действительно обратилась в милицию, где мне пояснили, что размещение рекламы в не предусмотренных для этого местах, в том числе на воротах и заборах частного сектора, незаконно, эти действия расцениваются как административное правонарушение.
По словам работников милиции, им приходилось неоднократно пресекать подобного рода нарушения. Чаще всего сами предприниматели не расклеивают объявления, а нанимают школьников. Дадут им рублей десять, пачку рекламных листовок, обозначат район распространения, и пацаны несутся отрабатывать выданные деньги.
Правда, при этом «добрые дяди» намеренно «забывают» предупреждать несовершеннолетних о последствиях незаконного способа зарабатывания денег, ведь за расклеивание объявлений и рекламы в неположенных местах могут заплатить штраф не они, а родители малолетних «работников».
Может быть, и зря, но я не стала писать заявление о привлечении к ответственности предпринимателя, попросила только провести с ним профилактическую беседу. Но вот возымеет ли она действие на взрослых дядей, для которых неписаные законы совести остаются пустым звуком, — сказать трудно.

Вера ПРОТАСЕВИЧ

 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представьте себе реакцию, если вы обнаружили наклеенную рекламу на дверях квартиры или воротах своего частного дома. Возмущение, гнев, негодование, раздражение —...
 
Новости дня
Новости общества
 
История одного дня: 16 августа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.08.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Ветки
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика