Подзаборная мораль

Вот такая история недавно произошла и со мной, когда на воротах родительского дома обнаружила «намертво» прихваченную клеем и скотчем рекламу «выгребных услуг». Попробовала оттереть бумагу, но безуспешно: ее можно было отскоблить только вместе с краской. Последствия тоже предсказуемы: на металлопрофиле не замедлит появиться ржавчина, и через некоторое время красить по новой придется полностью все ворота.





Возмутило еще и то, что рядом находится почтовый ящик, однако воспользоваться им никто и не подумал.

Сразу же, по «горячим следам», набираю указанный на картонке номер мобильного и задаю вопрос: «Кто вам дал право портить чужое имущество?»

На том конце телефона начинают разыгрывать «непонятки» — мол, не мы это делаем, и в итоге короткий диалог заканчивается фразой собеседника «Идите в милицию и докажите, что это сделал я».

Я действительно обратилась в милицию, где мне пояснили, что размещение рекламы в не предусмотренных для этого местах, в том числе на воротах и заборах частного сектора, незаконно, эти действия расцениваются как административное правонарушение.

По словам работников милиции, им приходилось неоднократно пресекать подобного рода нарушения. Чаще всего сами предприниматели не расклеивают объявления, а нанимают школьников. Дадут им рублей десять, пачку рекламных листовок, обозначат район распространения, и пацаны несутся отрабатывать выданные деньги.

Правда, при этом «добрые дяди» намеренно «забывают» предупреждать несовершеннолетних о последствиях незаконного способа зарабатывания денег, ведь за расклеивание объявлений и рекламы в неположенных местах могут заплатить штраф не они, а родители малолетних «работников».

Может быть, и зря, но я не стала писать заявление о привлечении к ответственности предпринимателя, попросила только провести с ним профилактическую беседу. Но вот возымеет ли она действие на взрослых дядей, для которых неписаные законы совести остаются пустым звуком, — сказать трудно.

Вера ПРОТАСЕВИЧ