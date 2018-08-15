«Каждый колосок на вес золота» – в районе появились новые тысячники

Жатва вышла на финишную прямую, вот-вот урожай зерновых будет полностью убран с полей. Как говорят хлеборобы, в этом году каждый колосок на вес золота. Такой подход принес свои плоды: на минувшей неделе в районе появились новые тысячники.





Рубеж преодолели экипажи РУП «Белоруснефть-Особино» в составе Юрия и Сергея Кубрика, Александру Тищенко и Руслана Мацакова. К слову, об Александре с Русланом мы уже писали. На этой неделе парни сдержали обещание и собрали заветную тысячу. Семейный экипаж Кубриков в сельском хозяйстве не новый: это их третья совместная уборочная и вторая тысяча. Сергей трудится в унитарном предприятии 31 год, вначале работал сам, затем, как и его отец, привлек сына. Мы застали семейный экипаж на мехдворе, механизаторы ремонтировали вышедший из строя комбайн.

– Родился я в поселке Победа, сколько себя и помню, мать и отец работали в совхозе. С ранних лет ездил на тракторах, так и полюбил технику. Стал механизатором, затем по моим стопам пошел и сын, когда освоился в хозяйстве, мы вместе вышли в поле. Сначала я был старшим комбайнером, он помощником, а теперь наоборот: сын руководит, а я помогаю, – рассказал аграрий.





Еще один передовик Алексей Кухаренко из филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод» – потомственный хлебороб: его тоже работали в отрасли сельского хозяйства. Алексей трудится в отрасли восьмой год и уже его пятая тысяча. Сельхозпредприятия уборку зерновых уже закончило, мужчина перевез практически третью часть собранного в хозяйстве зерна.





Однако на этом список тысячников не заканчивается.

Будет дополнено.

Павел ЛЕНСКИЙ.

Фото автора.