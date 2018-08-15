С 1 сентября в Минске изменят названия остановок

1 сентября в Минске переименуют шесть остановок общественного транспорта. Подробности сообщает учреждение « Столичный транспорт и связь ».

На проспекте Пушкина изменят названия сразу двух остановок. В обоих направлениях переименуют «Школа» на «Поликлиника № 20» и «Универсам „Фрунзенский“» — на «Дунина-Марцинкевича».

На перекрестке улиц Жудро — Матусевича по направлению улиц Ольшевского, Петра Глебки, Притыцкого остановку «Техникум» переименуют в «Индустриально-педагогический колледж».

Остановка «Универсам „Нарочь“» на Одинцова в направлении улицы Лобанка будет называться «Гимназия № 13».

«Автотаксосервис» на проспекте Жукова в обоих направлениях переименуют в «Невский переулок».

Также в обоих направлениях изменится название остановки «Салон проката» на улице Куйбышева, теперь это будет «Студенческая поликлиника».