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С 1 сентября в Минске изменят названия остановок
16.08.2018 10:58 — Новости Общества | Tut.by
1 сентября в Минске переименуют шесть остановок общественного транспорта. Подробности сообщает учреждение «
На проспекте Пушкина изменят названия сразу двух остановок. В обоих направлениях переименуют «Школа» на «Поликлиника № 20» и «Универсам „Фрунзенский“» — на «Дунина-Марцинкевича».
На перекрестке улиц Жудро — Матусевича по направлению улиц Ольшевского, Петра Глебки, Притыцкого остановку «Техникум» переименуют в «Индустриально-педагогический колледж».
Остановка «Универсам „Нарочь“» на Одинцова в направлении улицы Лобанка будет называться «Гимназия № 13».
«Автотаксосервис» на проспекте Жукова в обоих направлениях переименуют в «Невский переулок».
Также в обоих направлениях изменится название остановки «Салон проката» на улице Куйбышева, теперь это будет «Студенческая поликлиника».
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Узнали, какие это остановки и как они теперь будут называться
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