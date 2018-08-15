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Блогер опубликовал фото документа с вердиктом по делу до его вынесения. Прокурор забыл его на столе

16.08.2018 11:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Необычная ситуация произошла в суде Октябрьского района. Судья, рассматривая гражданское дело по жалобе местного блогера Андрея Паука на действия райисполкома, вдруг заявил самоотвод. Причина — всплывшее в интернете за день до этого скандальное фото.


Ранее блогер Андрей Паук требовал у местных властей разрешить ему присутствовать на планерках Октябрьского райисполкома. Получив отказ, обратился в суд.

На втором судебном заседании судья объявил перерыв. Помощник прокурора вышел за дверь, а на столе забыл шпаргалку с уже принятым по делу решением. Возмущенный заявитель сфотографировал увиденное и выложил фотокопию у себя на странице в Фейсбуке.


Скриншот страницы Андрея Паука в фейсбуке

«Вот так и живем, решение суд объявит завтра, а сегодня оно уже лежит на столе у прокурора. Я еще и в прениях не выступил — а решение уже готово!» — прокомментировал инцидент поддерживающий на суде Паука правозащитник Леонид Судаленко.

На следующий день в Октябрьском суде состоялось очередное заседание. Истец ждал решения суда, однако его не последовало. В 14.00 судья Василевский заявил самоотвод.

«В процессе рассмотрения гражданского дела суду стало известно о том, что заявителем в сети Интернет размещена информация о наличии у прокурора, принимающего участие в рассмотрении жалобы, документа, который заявителем был расценен как решение по делу, что вызвало обсуждение пользователей сети Интернет. Поскольку указанная публикация может вызвать сомнение у стороннего наблюдателя в беспристрастности судьи, в соответствии с п. 2.5 Бангалорских принципов поведения судей, одобренных резолюцией Экономического и Социального Совета ООН 2006/23 от 27 июля 2006, п. 4 ч. 1 ст. 32 ГПК Республики Беларусь, судья заявляет отвод от участия в рассмотрении дела», — объяснил в определении Василевский.


В прокуратуре об инциденте в Октябрьском знают, но давать какие-либо комментарии на эту тему отказались.

В Гомельском областном суде за комментарием нам посоветовали обратиться в Верховный суд, однако дозвониться до консультанта сектора информации и связей со СМИ на протяжении почти суток так и не удалось.

 
 
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Необычная ситуация произошла в суде Октябрьского района. Судья, рассматривая гражданское дело по жалобе местного блогера Андрея Паука на действия райисполкома...
 
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