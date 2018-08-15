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"Он спокойный и нежный, как кошка". В Минске нашелся хозяин сбежавшего питона
16.08.2018 12:20 — Новости Общества | Tut.by
Вчера
В яслях-саду № 292 после семи вечера оставались работать только заведующая и сторож, детей родители уже к этому времени забрали. В 19.30 сторож обходил территорию сада и заметил, как дорогу в направлении яслей переползает питон. Тогда заведующая вызвала МЧС.
— Он же не агрессивный. У нас никто не паниковал. Вышли на улицу, подождали пока приедет МЧС, поглядели на питона. Его забрали спасатели, мы не уходили с территории, пока его не забрали. Никто бы из близлежащих домов не обратил внимание, пока не приехала машина МЧС, — рассказывает заведующая садом Нина Петровна.
Нина Петровна говорит, что отнеслась к ситуации спокойно, все-таки это не ядовитая змея. Сегодня ни у сотрудников, ни у родителей обеспокоенности не было — дети питона не видели.
— Питон идет на голос. Видно, что он домашний. Я с ним разговаривала на улице на территории сада, он сразу шел ко мне, — рассказала женщина.
Забрав питона из сада, работники МЧС передали его на передержку в зоопарк и сообщили о поиске хозяев. Как выяснилось, рептилии около 5 лет. Длина змеи — 4 метра, а весит она 8 кг.
Как нам сообщила работник зоопарка Алевтина Тимашкова-Красовская, сегодня утром питона забрал молодой мужчина «приятной наружности».
— Сказали, что было открыто окно на проветривание и он просто выпал. Скорее всего квартира на нижних этажах. Питон правда очень спокойный и нежный, как кошка. Судя по тому, где проползал питон, они живут недалеко от сада.
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Мы пообщались с работником зоопарка и заведующей детского сада, которые нашли и приняли питона.
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