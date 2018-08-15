16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди ожидаются в Беларуси 17 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачная с прояснениями погода, ночью в основном без осадков. Днем местами, преимущественно по юго-восточной части страны, пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется слабый туман. Ветер будет северо-восточный, восточный 2-7 м/с, при грозах порывы достигнут 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов тепла, местами - плюс 8-10 градусов. Днем воздух прогреется до 21-27 градусов.-0-

Прогноз погоды на неделю