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Кратковременные дожди ожидаются в Беларуси 17 августа
16.08.2018 12:23 — Новости Общества | БелТА
16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди ожидаются в Беларуси 17 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачная с прояснениями погода, ночью в основном без осадков. Днем местами, преимущественно по юго-восточной части страны, пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется слабый туман. Ветер будет северо-восточный, восточный 2-7 м/с, при грозах порывы достигнут 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов тепла, местами - плюс 8-10 градусов. Днем воздух прогреется до 21-27 градусов.-0-
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16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди ожидаются в Беларуси 17 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
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