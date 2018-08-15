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Белорусские города активно присоединяются к Европейской неделе мобильности-2018
16.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
Целью кампании, которая пройдет с 16 по 22 сентября, является обеспечение устойчивой мобильности населения городов, которая должна строиться, прежде всего, на развитии транспорта общего пользования и создании комфортных и безопасных условий для пешеходов и велосипедистов.
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Целью кампании, которая пройдет с 16 по 22 сентября, является обеспечение устойчивой мобильности населения городов, которая должна строиться, прежде всего, на...
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