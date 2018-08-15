Белорусские города активно присоединяются к Европейской неделе мобильности-2018

Целью кампании, которая пройдет с 16 по 22 сентября, является обеспечение устойчивой мобильности населения городов, которая должна строиться, прежде всего, на развитии транспорта общего пользования и создании комфортных и безопасных условий для пешеходов и велосипедистов.

Участвовать в Европейской неделе мобильности можно в трех категориях. В первой достаточно организовать мероприятия в течении самой недели (велопробег, установка велопарковки, образовательная встреча и т.д.). Вторая предполагает реализацию постоянных мер. С третьей категорией белорусские города знакомы лучше всего – это акция «Всемирный день без автомобиля», которая проходит под девизом «Город как пространство для людей, пространство для жизни» 22 сентября.



