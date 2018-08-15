ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МВД прогнозирует рост количества киберпреступлений в Беларуси

16.08.2018 13:16 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
МВД прогнозирует рост количества киберпреступлений в Беларуси
Фото pixabay

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси будет увеличиваться количество киберпреступлений. Такое мнение высказал начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Беларуси Вадим Устинович сегодня во время круглого стола в пресс-центре Sputnik Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.

"За истекший период текущего года уже зарегистрировано около 2,5 тыс. киберпреступлений. Для сравнения: в 2017 году было зарегистрировано 2099. То есть за первое полугодие этого года удельный вес преступности в сфере информационной безопасности увеличился по сравнению с прошлым годом на порядка 1 тыс. преступлений. Это довольно значительный рост для масштабов нашей страны", - сказал Вадим Устинович. По его прогнозам, количество таких преступлений будет только увеличиваться, никаких предпосылок к уменьшению фактов такой деятельности нет.

Представитель МВД отметил, что 75% совершенных преступлений составляют хищения с использованием компьютерной техники, остальные - преступления против информационной безопасности. Самая распространенная статья Уголовного кодекса - 349-я (несанкционированный доступ к компьютерной информации). Число ее применения сопоставимо с количеством совершенных таких преступлений за весь 2017 год.

Следователь по особо важным делам центрального аппарата Следственного комитета Беларуси Михаил Дубко сообщил, что с 2010 года регистрируется около 2-2,5 тыс. компьютерных преступлений в год. "Число зарегистрированных в этом году высокотехнологичных преступлений уже превышает общее количество насильственных - убийств, изнасилований, разбоев и прочих. Мы можем говорить, что преступность из бытовой сферы переходит в сферу использования компьютерных систем. Если раньше преступления, предусмотренные 31-й главой УК, то есть сугубо компьютерные, составляли 5-10%, то по итогам прошлого года - уже 25%", - уточнил представитель СК.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси будет увеличиваться количество киберпреступлений. Такое мнение высказал начальник управления по раскрытию преступлений...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Витебске задержали мужчину, который совершил ряд краж из офисов, кафе и магазинов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Ветки
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика