МВД прогнозирует рост количества киберпреступлений в Беларуси

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16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси будет увеличиваться количество киберпреступлений. Такое мнение высказал начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Беларуси Вадим Устинович сегодня во время круглого стола в пресс-центре Sputnik Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.

"За истекший период текущего года уже зарегистрировано около 2,5 тыс. киберпреступлений. Для сравнения: в 2017 году было зарегистрировано 2099. То есть за первое полугодие этого года удельный вес преступности в сфере информационной безопасности увеличился по сравнению с прошлым годом на порядка 1 тыс. преступлений. Это довольно значительный рост для масштабов нашей страны", - сказал Вадим Устинович. По его прогнозам, количество таких преступлений будет только увеличиваться, никаких предпосылок к уменьшению фактов такой деятельности нет.

Представитель МВД отметил, что 75% совершенных преступлений составляют хищения с использованием компьютерной техники, остальные - преступления против информационной безопасности. Самая распространенная статья Уголовного кодекса - 349-я (несанкционированный доступ к компьютерной информации). Число ее применения сопоставимо с количеством совершенных таких преступлений за весь 2017 год.

Следователь по особо важным делам центрального аппарата Следственного комитета Беларуси Михаил Дубко сообщил, что с 2010 года регистрируется около 2-2,5 тыс. компьютерных преступлений в год. "Число зарегистрированных в этом году высокотехнологичных преступлений уже превышает общее количество насильственных - убийств, изнасилований, разбоев и прочих. Мы можем говорить, что преступность из бытовой сферы переходит в сферу использования компьютерных систем. Если раньше преступления, предусмотренные 31-й главой УК, то есть сугубо компьютерные, составляли 5-10%, то по итогам прошлого года - уже 25%", - уточнил представитель СК.-0-