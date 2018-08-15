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В Минске задержали нигерийца, который после ЧМ по футболу хотел попасть в Англию через Беларусь

16.08.2018 13:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Через Минск нигериец хотел попасть к тете в Англию после ЧМ по футболу в Россию. Для этого он выдумал непростую историю своего путешествия. Но в столице мужчину задержали, а после депортировали из страны. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

18 июля, после чемпионата мира по футболу в России, иностранец из Нигерии приехал в Минск без паспорта. Милиционерам он не смог объяснить цель визита в Беларусь. Мужчина рассказал лишь, что его зовут Ифа и он шел из Турции пешком. По его словам, в Нигерии он жил тяжело, чудом избежал смерти и остался без родственников.

Милиционеры проверили личные вещи нигерийца и нашли у него в сумке билет на поезд от Москвы до Смоленска на чужое имя. На багаже была бирка авиакомпании с датой вылета из Турции в Москву за 22 июня. В сумке у иностранца нашли мяч, бутсы, спортивную форму. Так милиционеры предположили, что мужчина был на чемпионате мира по футболу в России в качестве болельщика, а теперь пытается попасть в Европу.

— Однако Ифа продолжал пояснять, что сумка не его, а друга, и что он ни к футболу, ни к чемпионату никакого отношения не имеет. Для установления личности и дальнейшего разбирательства иностранца пришлось задержать и поместить в ИВС, — сообщают в ГУВД.

Российские коллеги помогли установить личность гражданина из Нигерии. В хостеле, где он проживал, сотрудники отдела по гражданству и миграции нашли паспорт гражданина Нигерии и паспорт болельщика на имя, которое совпадало с именем на билете поезда.

В итоге выяснилось, что Николас, как иностранца звали на самом деле, приехал в Беларусь из Смоленска попутным автотранспортом. Мужчина признался, что придумал всю историю для того, чтобы попытаться попасть в Англию, где живет его тетя.

За грубое нарушение миграционного законодательства гражданин Нигерии был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 23.55 КоАП Республики Беларусь. За пребывание в стране без регистрации более установленного срока на него наложено взыскание в виде депортации.

Депортация заключается в административном выдворении за пределы Республики Беларусь иностранного гражданина и лица без гражданства.

 
Теги: Минск
 
 
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