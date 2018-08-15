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СК о статье 349 УК, по которой расследуют "Дело БЕЛТА": Обыск проводится в большинстве случаев

16.08.2018 14:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Следственный комитет не комментирует «дело БелТА», считая, что размещенная информация на сайте «целостная и объективная». Зато правоохранительные органы готовы говорить о киберпреступлениях в целом и нюансах ст. 349 УК. Именно по ней несколько журналистов, в том числе сотрудники TUT.BY, стали фигурантами уголовного дела.


с сайта: pixabay.com

Сегодня представители СК, МВД и IT-сферы собрались на круглый стол в пресс-центре Sputnik, чтобы обсудить рост количества преступлений в сфере высоких технологий. Специалисты обсуждали применение статьи 349 УК «Несанкционированный доступ к компьютерной информации», не упоминая «дело БелТА» и уголовное преследование по этой статье журналистов.

За первое полугодие 2018 года было зарегистрировано 3099 преступлений в сфере высоких технологий, а за весь 2017 год — 2500. Этот рост специалисты называют значительным и прогнозируют, что с каждым годом количество таких преступлений будет расти. Кстати, самая популярная статье среди киберпресутплений — ст. 349 УК. По словам правоохранительных органов, она широко трактуется и существует «большое количество способов этого преступления».

— Почему действия журналистов были квалифицированы именно по этой уголовной статье, которую называют хакерской? Почему это не спор объектов хозяйствования? Не вопрос авторских прав? — обратился к представителям правоохранительных органов журналист TUT.BY.

— Не буду комментировать дело TUT. BY, потому что в настоящее время оно расследуется и я не вправе, им занимаются мои коллеги, — говорит Дмитрий Сойко, заместитель начальника отдела по расследованию преступлений против информационной безопасности и незаконного оборота наркотиков управления Следственного комитета по Минску.

После этих слов руководитель пресс-службы СК Сергей Кабакович сказал, что журналисты и спикеры пришли обсуждать на круглый стол «безопасность в информационной сфере», а не конкретное уголовное дело.

— Следствие дает информацию, исходя из интересов следствия и, что посчитает нужным и возможным. По нашему мнению, размещенная информация объективная, целостная, — добавил Сергей Кабакович и попросил «дело БелТА» «не педалировать».

— Ко всем ли людям, которые проходят по статье 349, приходят с обыском домой по 8−10 человек?

— Мы исходим из обстоятельств конкретных уголовных дел. Я знаю об этом деле не больше вас и узнаю информацию из СМИ, — говорит Михаил Дубко, следователь по особо важным делам центрального аппарата Следственного комитета.

— Есть такая методика как тактика расследования уголовного дела. Естественно, планируются следственные действия для того, чтобы появилась следовая картина, необходимо собрать доказательства. Потому что по статье 349, как и по другим статьям УК, в большинстве случаев проводится осмотр или обыск, изымаются компьютерные носители, — объясняет журналистам Дмитрий Сойко.

По словам следователя по особо важным делам Михаила Дубко, СК «озабочен ситуацией с обыском»:

— Конечно же, это затрагивает права и законные интересы граждан. Уже в начале года нами направлены предложения в заинтересованные органы, чтобы внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, которые бы позволили лицу, у которого изымают электронные носители, скопировать ему информацию.

Руководитель пресс-службы СК попросил журналиста TUT.BY не задавать вопросы по «делу БелТА» и написать ходатайство на имя следователя «как участнику процесса».

Напомним, 7 августа обыски и задержания прошли в офисах компаний TUT.BY и БелаПАН. В СК заявили, что поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение республиканского унитарного предприятия «БелТА» о сбоях при осуществлении доступа к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков.

Среди задержанных оказались редакторы и журналист TUT.BY — Марина Золотова, Анна Калтыгина, Галина Уласик и Анна Ермаченок, а также политический обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова. 8 августа СК заявил о задержании журналистов Алексея Жукова и Павла Быковского. Позже журналисты были отпущены. Также ведомство сообщило о следственных действиях с участием должностных лиц редакционно-издательского учреждения «Культура и искусство», ООО «РиэлтБай», ООО «АйТиВи».

Со словами озабоченности уже выступили Совет Европы, «Репортеры без границ», специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси Миклош Харасти.

 
Теги: Минск
 
 
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