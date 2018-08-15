«Прямые телефонные линии» по субботам

«Прямые телефонные линии»

Борисовского районного и сельских исполнительных комитетов по субботам

В целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, пустого бумаготворчества, незамедлительного решения проблемных вопросов, возникающих у граждан, в Беларуси организовано еженедельное (по субботам) проведение «прямых телефонных линий». «Прямые телефонные линии» проводятся по субботам с

9.00 до 12.00 (за исключением праздничных дней). В Борисовском районном исполнительном комитете звонки принимаются по телефону 76-12-00.

18 августа «прямую телефонную линию» проведет председатель районного Совета депутатов

Петр Викторович Навицкий.

В случае служебной необходимости возможны варианты замены должностных лиц, проводящих «прямую телефонную линию». «Прямые телефонные линии» в сельских исполкомах проводятся каждую субботу с 9.00 до 12.00 (за исключением праздничных дней).