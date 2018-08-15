Выездной прием граждан и юридических лиц проведет заместитель Министра внутренних дел Республики Беларусь – начальник милиции общественной безопасности генерал-майор милиции Мельченко Николай Александрович.
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Выездной прием граждан и юридических лиц заместителем Министра внутренних дел
16.08.2018 — Новости Общества | Единство
Выездной прием граждан и юридических лиц проведет заместитель Министра внутренних дел Республики Беларусь – начальник милиции общественной безопасности генерал-майор милиции Мельченко Николай Александрович.
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16 августа с 11.00 до 13.00 в Борисовском районном исполнительном комитете (ул.Чапаева,6 каб. №114)
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