Не забудьте уплатить земельный налог

Имущественные налоги по сроку уплаты 15.11.2018 года можно оплатить уже сейчас. Уплата производится во всех филиалах АСБ «Беларусбанк», отделениях почты, через платежно-справочные терминалы РУП «Белпочта», ЕРИП, личный кабинет, а также у сборщика налогов в своем сельском исполнительном комитете.

В случае неполучения налогового извещения или его утери, а также возникновения вопросов по исчислению налогов всю необходимую информацию вы можете получить по телефонам 73 91 21, 73-92-15, 73-99-21, 76 58 28.

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Борисовскому району