Храните деньги в банке.

Обеспечение безопасности пожилых граждан — одна из главных задач, стоящих перед государственными органами. Люди старшего поколения в силу своего возраста и состояния здоровья становятся более доступным объектом совершения преступления. Любая общность должна уважительно относиться к старикам.

Вместе с тем в августе 2018 года Октябрьским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК Республики Беларусь по факту кражи денег у престарелой жительницы д. Поречье, которая хранила деньги в банке, в бане, на территории своего домовладения.

Статья 205 УК

Тайное похищение имущества (кража) —

наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Кража, совершенная повторно, либо группой лиц, либо с проникновением в жилище, —

наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Кража, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере, —

наказывается лишением свободы на срок от трех до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Как обезопасить лиц пенсионного возраста от преступлений?

-не хранить денежные средства в шкафах с бельем, по возможности хранить крупные деньги в банках;

-не открывать дверь дома в домовладение незнакомым, в том числе представившихся работниками социальных служб. Не стесняться спросить у прибывших наличие документов. Не лишним будет пригласить соседей, позвонить в учреждение и поинтересоваться, направляли ли они своего сотрудника и как его фамилия.

Октябрьский РОСК