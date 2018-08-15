Белорусский онлайн-сервис бесплатно рассчитает стоимость услуг по независимой оценке

Ассоциация оценочных организаций запустила на своем сайте в тестовом режиме бесплатный сервис «Калькулятор стоимости услуг по независимой оценке», сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Сервис предоставляет возможность произвести расчет стоимости услуг по независимой оценке квартир, жилых домов, зданий, сооружений, земельных участков, автотранспортных средств, строительной и дорожной техники, объектов интеллектуальной собственности (промышленных образцов, патентов, компьютерных программ и баз данных) и других объектов. В расчетах используются данные, предоставленные организациями, которые оказывают услуги по независимой оценке. При этом определяется усредненный тариф с учетом корректировок на нетипичность объекта и обстоятельства реализации процедуры оценки.



«Сервис создан с целью обеспечения доступности и открытости информации, которая позволит потенциальным заказчикам прогнозировать и оптимизировать свои временные и финансовые затраты при выборе исполнителя оценки, а самим исполнителям оценки — более эффективно планировать свою деятельность и развитие», — пояснили в пресс-службе.

Как отметила председатель Ассоциации оценочных организаций Светлана Юреня, уменьшение степени неопределенности при определении стоимости услуг независимой оценки является важным фактором как для заказчиков, так и для исполнителей оценки. «Необходимо создавать прозрачные, понятные и предсказуемые для всех участников рынка подходы к определению стоимости услуг по проведению независимой оценки», — подчеркнула она.

Независимая оценка стоимости объектов является индивидуальной и исключительной, а ее выполнение требует детальной проработки многочисленных факторов и условий, которые непрерывно изменяются. Такой же индивидуальной является и оценка стоимости услуг, которая вытекает из временных и финансовых затрат оценщиков, в том числе непредвиденных.

Источник: БелТА