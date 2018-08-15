Зачем односельчане собрались на поляне





«И что вы так часто пишете об этих Косаричах?» — такой вопрос иногда задают работникам нашей редакции, чаще всего мне, потому что, так вышло, я «курирую» эту тему. «А ты платишь журналистам за то, что они о тебе пишут и снимают?» — такой вопрос часто задают москвичу Андрею Уфимцеву, это именно ему несколько лет назад вздумалось и загорелось превратить тихо умирающую, как и многие наши села, деревню своей бабушки в уютный жилой и живой уголок, хотя бы в дачном формате: чтобы приезжали люди, покупали дома, протаптывали тропинки, в конце концов наводили порядок на давно заброшенных участках своих бабушек и дедушек, чтобы культурная и общественная жизнь пусть не кипела, но хотя бы была. Так вот на такие вопросы Андрей и его команда отвечают: «Да, платим — интересными сюжетами».









Вот и наш ответ такой: мы пишем о том и о тех местах, где происходит что-то интересное, где есть движение. И статьи и репортажи наши и наших коллег, собственно, об инициативе, о движении, о возрождении малой родины, ну и о, так сказать, материальном проявлении этих инициатив — будь это арт-скамейки или совместный праздник односельчан. Эти люди что-то делают, стараются, как могут и как умеют. С одной стороны, не всегда блины у них выходят идеальной оладушкой, с другой же — не боги горшки обжигают…







В общем, вы уже поняли, что эта статья — снова о Косаричах. На этот раз тут решили провести мини-фестиваль и приурочили его к показу фильма «Живые люди», снятого российскими документалистами в том числе и об этой деревне. Впрочем, сначала планировалось только показать фильм, потом появилась мысль: почему бы не провести мастер-классы, конкурсы, концерт?.. Что-то осталось нереализованным, большинство задумок таки воплотилось, это при том, что изначально было вообще непонятно, где искать всех тех людей, которые исключительно за-ради идеи дадут мастер-классы и споют на концерте. Чудесным образом такие люди нашлись, приехали и даже за потраченный бензин денег не потребовали.







Значит, о фестивале. Честно скажу, сначала меня немного удивил и даже озадачил его временной формат: начаться должен в 12 утра, а окончиться просмотром фильма уже ближе к 22:00 (фильм смотрели на улице, и нужно было естественное затемнение). Более привычно, когда работает несколько площадок одновременно и всё основное действие укладывается в два-три часа. А тут в 12 часов — урок оздоровительной гимнастики цигун, в 14:00 — стрельба из лука, в три часа дня — урок живописи, потом мастер-класс по изготовлению украшений, и так весь день до самого вечера. Но, поразмыслив, я поняла, что рациональное зерно в этом есть. На фестиваль ведь в основном приходили и приезжали местные — из Косарич и ближайших деревень. Каждый мог выбрать то, что ему интересно, подойти и посмотреть-поучаствовать, вернуться домой, сделать какую-то работу (сельчане, хоть бы и дачники, ценят каждую летнюю минуту), снова вернуться.







А что же там было поучительно-познавательного? Уроки оздоровительной гимнастики и стрельбу из лука я пропустила, но слышала от детей, самых активных участников мероприятия, что оздоровились и особенно настрелялись вдоволь. Я поспела аккурат к уроку живописи и честно думала, что буду только наблюдать и фотографировать. Ага-ага… Все ж рисуют, значит, и мне оно надо! Огромное спасибо Елене, которая терпеливо объясняла, подсказывала, исправляла наши (в особенности мои) косяки. Елена учила нас делать этюд с натуры, который профессиональные художники пишут за 5—10 минут, любители же рисовали по полчаса, зато каждый на выходе получил свой шедевр разной степени талантливости. На самом деле, у всех получилось очень даже ничего, а у некоторых очень красиво, не стыдно и дома на стенку повесить и гостям хвастаться.







Оживленно было во время мастер-класса по изготовлению украшений из природных материалов и ювелирной смолы. Надо было видеть, как его участники тщательно подбирали композицию, что-то в ней меняли и кропотливо выкладывали новую. Женщины старались для себя любимых, а мальчишки (да-да, были среди «ювелиров» мальчики и даже мужчина) — для мам, сестричек и… тоже любимых. Анастасия, благодаря которой состоялся этот мастер-класс, переживала, чтобы у всех всё получилось, и вроде бы всё получилось, все остались довольны.

Потом тех, кто хотел, москвичка Катя учила делать ладки — древний славянский массаж рушником, очень аккуратный и щадящий (испытано на себе). Умиротворение и благость, наступавшие в телах и душах после сеанса ладков, немного сбивали комары, но и они никак не могли помешать дальнейшей программе. Урок игры на барабанах, его провел Андрей, прошел на таком драйве, что телевизионщики (ага, а как же без них, узнали и приехали аж из соседней Гомельской области) просто приплясывали со своими камерами вокруг юных и не очень барабанщиков, а те знай наяривали своими палочками и другими инструментами мировые хиты. К этому времени народу стало собираться всё больше, подтянулись жители соседних Баяново, Зарекуши, Птичи. В общем, когда начался концерт фолк-группы «Гаманина» из Минска, поляна возле бывшего клуба заполнилась людьми, они общались, вспоминали былое, рассказывали нам, приезжим, и своим детям-внукам, как здесь всё было когда-то. Вот то, ради чего и стоило всё это затевать, подумала я. Ведь среди собравшихся были бывшие косаричане, которые приехали на родину из Минска, Москвы, других далеких городов и стран, и именно на этой поляне смогли пообщаться друг с другом и старыми знакомыми. Конечно, с кем-то из друзей-родственников встречи планируются заранее и в обязательном порядке, но ведь мы знаем, как ценны и дороги бывают неожиданные случайные встречи. Вот честно, просто приятно было наблюдать за людьми. А уж когда женщины и дети вышли танцевать вместе с «Гаманиной», а остальные зрители стали подпевать артисткам — моя душа просто радовалась. За них, таких счастливых в этот момент, за тех, кто придумал и организовал этот праздник, за деревню, в которой есть неравнодушные люди и у которой, надеюсь, есть будущее.

Алена ВАЛОШКА

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