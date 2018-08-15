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В Гомеле началось строительство нового костела

16.08.2018 15:34 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гомеле началось строительство нового католического храма Успения Пресвятой Девы Марии, сообщает Katolik.life.


Костел с таким титулом существовал в городе до 1938 года. Находился на центральной площади Гомеля. Затем большевики закрыли приход, священники были репрессированы и убиты, а в 1940 году храм взорвали.

Епископ Казимир Великоселец возродил приход и зарегистрировал его в 2013 году. Вопрос о выделении места для строительства костела решался почти четыре года.


Когда все разрешения были получены, возводить храм решили не на историческом месте, а в Советском районе города — на пересечении Речицкого проспекта и улицы Объездной. На центральной площади построить храм сейчас почти невозможно, да и в этом нет смысла — в центре города уже есть костел.

Спроектирован новый храм в псевдоготическом стиле и имеет 30-метровые башни.

Верующие строительсво нового костела ждут с нетерпением, ведь пока в 500-тысячном Гомеле есть только один католический храм, который по воскресеньям и особенно в главные торжества часто не вмещает всех желающих участвовать в святой Мессе.

 
Теги: Гомель
 
 
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