Могут ли мужа судить, если он зашел в соцсеть бывшей жены? Кого в Беларуси считают киберпреступником

Могут ли мужа судить, если он заходит в соцсеть бывшей жены? В 2018 году в Беларуси выросло количество преступлений в сфере высоких технологий . Специалисты отмечают: достаточно зайти в чужой профиль, и уже можно стать фигурантом уголовного дела. Правоохранительные органы на круглом столе Sputnik рассказали, какие сети чаще всего взламывают и можно ли попасть на скамью подсудимых, если тайком читать переписку бывшей жены или мужа.



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В 2018 году в суд было направлено 800 уголовных дел в сфере высоких технологий. При этом в правоохранительных органах отмечают, преступления данной категории латентны, следователи выявляют лишь 10%. По данным МВД, чаще всего взламывают «Одноклассники» и «Вконтакте», так как эти соцсети самые популярные в стране.

Во время круглого стола журналисты поинтересовались у специалистов: будет ли нести ответственность муж, если супруга сама передала ему пароль, после они развелись, но мужчина продолжает читать ее сообщения в социальных сетях? Как говорит Александр Сушко, руководитель проекта в Group-IB по предотвращению и расследованию киберпреступлений, а в прошлом следователь, каждое уголовное дело индивидуально и уникально. За 15 лет работы в силовых структурах, он расследовал сотни преступлений в сфере высоких технологий.

— На протяжении последних пяти лет я неоднократно говорил, что многие компьютеры в стране заражены, и люди, сами того не зная, отдают свои данные преступникам. Это значит, что преступник может управлять вашим компьютером, выходить на определенные сайты и совершать преступления. По примерным данным, 10% устройств в стране заражено. С чем это связано? С тем, то люди не используют антивирусы, в том числе на мобильном устройстве. Когда пользователь выявил, что компьютер заражен, он решает: обращаться в правоохранительные органы или нет. Это его право, — объясняет Александр Сушко. — И, если он решил обратиться, то не знает всех обстоятельств, потому что это техническая информация. Состав преступления должен состоять со всех сторон преступления, и есть такая субъективная сторона — вина. То есть, отношение лица к совершенному деянию. Так вот в данном случае, если жена пишет заявление, не зная, что это муж, возбуждается уголовное дело, проводится расследование. После того, как станет известно, что это муж, следователь сообщит ей об этом. Если жена в этот момент скажет, что передала пароли добровольно и ничего не имеет против, уголовное дело на 99% будет прекращено.

Журналисты попросили с точки зрения закона разобрать и другую ситуацию, например, человеку на работе дали пароль и не предупредили, что его нельзя передавать третьим лицам. А он уволился и продолжает им пользоваться. Как квалифицировать эти действия? Вопрос остался без ответа.

Кстати, по ч.2 ст. 349 УК «Несанкционированный доступ к компьютерной информации» (эта статья самая популярная среди киберпреступлений) к лишению свободы приговариваются 3−5% обвиняемых.

СК отмечает, что во время расследования преступлений данной категории, порой возникают вопросы и некоторые технические термины требуют пояснения для правоприменителя.

— Например, таких оценочных понятий как существенный вред, иные тяжкие последствия, личная заинтересованность. Как пожелание, какую-то роль должен сыграть Верховный суд и постановить пленум, в котором бы отражалось судебная практика по уголовным делам данной категории. 18 лет действует кодекс, однако обобщения не было, а мы бы, как орган преследования, ориентировались на него, — комментирует следователь по особо важным делам центрального аппарата Следственного комитета Михаил ДУБКО.

Еще одно пожелание руководителям предприятий и организаций озвучил Александр Сушко. По его мнению, если руководство хочет защитить фирму, то каждый два-три месяца необходимо менять пароли, а еще при увольнении сотрудника четко прописывать, что он не может больше распоряжаться паролями бывшего работодателя и передавать его третьим лицам.

— В 70% уголовных дел — это безалаберность той организации, которая не меняет пароли после ухода сотрудника. Поэтому были неоднократные взломы интернет-магазинов, доступ к электронной почте предприятия, по этим уголовным делам уже вынесены приговоры, — добавляет Сушко.