В Бресте на видеоблогера завели уголовное дело за клевету на участкового и оскорбление милиционеров

Автор канала «Народный репортер» Сергей Петрухин подозревается в клевете на участкового и оскорблении сотрудников милиции в интернет-комментариях.



Сергей Петрухин на фото в центре

О том, что в отношении активиста было возбуждено уголовное дело, стало известно еще в конце июля . Тем не менее, до недавнего времени Сергей Петрухин не знал, что конкретно ему вменяется. Детали ему сообщили лишь 14 августа на встрече со следователем.

По словам видеоблогера, уголовное дело по статье «Клевета» было возбуждено по заявлению участкового за видео, которое Сергей опубликовал на своем канале на YouTube. В ролике автор сообщил, что правоохранитель избил жителя Бреста Павла Каминского.

Уголовное дело за оскорбление возбудила городская прокуратура. Поводом стали комментарии в адрес сотрудников милиции, которые Сергей разместил на стене в соцсети 3 и 5 апреля. Как подчеркнул видеоблогер, сейчас эти комментарии для просмотра недоступны.

— Насколько я помню, там не было прямых оскорблений, — отметил Сергей Петрухин.

Информацию о возбуждении в отношении Сергея Перухина уголовных дел TUT.BY подтвердили в областном управлении Следственного комитета:

«Брестским межрайонным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении жителя Бреста, 1971 года рождения, по ч. 2 ст. 188 и ч. 2 ст. 189 УК. Уголовное дело по ч. 2 ст. 189 возбуждено прокурором г. Бреста, а по ч. 2 ст. 188 — Брестским МОСК. Указанные уголовные дела соединены в одно производство. Следователями проводятся необходимые следственные и процессуальные действия», — сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.