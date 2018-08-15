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В Бресте на видеоблогера завели уголовное дело за клевету на участкового и оскорбление милиционеров
16.08.2018 15:36 — Новости Общества | Tut.by
Автор канала «Народный репортер» Сергей Петрухин подозревается в клевете на участкового и оскорблении сотрудников милиции в интернет-комментариях.
О том, что в отношении активиста было возбуждено уголовное дело,
По словам видеоблогера, уголовное дело по статье «Клевета» было возбуждено по заявлению участкового за видео, которое Сергей опубликовал на своем канале на YouTube. В ролике автор сообщил, что правоохранитель избил жителя Бреста Павла Каминского.
Уголовное дело за оскорбление возбудила городская прокуратура. Поводом стали комментарии в адрес сотрудников милиции, которые Сергей разместил на стене в соцсети 3 и 5 апреля. Как подчеркнул видеоблогер, сейчас эти комментарии для просмотра недоступны.
— Насколько я помню, там не было прямых оскорблений, — отметил Сергей Петрухин.
Информацию о возбуждении в отношении Сергея Перухина уголовных дел TUT.BY подтвердили в областном управлении Следственного комитета:
«Брестским межрайонным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении жителя Бреста, 1971 года рождения, по ч. 2 ст. 188 и ч. 2 ст. 189 УК. Уголовное дело по ч. 2 ст. 189 возбуждено прокурором г. Бреста, а по ч. 2 ст. 188 — Брестским МОСК. Указанные уголовные дела соединены в одно производство. Следователями проводятся необходимые следственные и процессуальные действия», — сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.
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Автор канала "Народный репортер" Сергей Петрухин подозревается в клевете на участкового и оскорблении сотрудников милиции в интернет-комментариях.
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