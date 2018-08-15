ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Об оказании помощи к учебному году...

16.08.2018 — Новости Общества | Івацэвіцкі веснік  
Размер текста:
A
A
A
Об оказании помощи к учебному году...

 

Ежегодно в преддверии нового учебного года семьям, воспитывающим троих и более детей, предоставляется единовременная материальная помощь к учебного году.

В рамках мероприятий по социальной поддержке семьи и детства Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14  марта 2016 г. № 200 семьям, воспитывающим троих и более детей, на каждого учащегося, обучающегося в учреждениях общего среднего и специального образования (на уровне общего среднего образования) выплачивается единовременная материальная помощь к учебному году в размере до        30 процентов бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 августа 2018 г. Размер материальной помощи определяется исходя из возможностей местных бюджетов, принимается решением органа местного управления и самоуправления.

Так, во исполнение пункта 15 подпрограммы І «Семья и детство» вышеуказанной Государственной программы, принято решение Ивацевичского районного исполнительного комитета  №797 от 10.07.2018 года об оказании единовременной материальной помощи семьям, воспитывающим троих и более детей, на каждого учащегося, обучающегося в учреждениях общего среднего и специального образования (на уровне общего среднего образования), для подготовки к новому 2018/2019 учебному году в общей сумме 67536,00 и в размере 42,00 рубля на каждого учащегося.

По состоянию на 15.08.2018 года выплата произведена 763 семьям на 1587 детей.

В настоящее время ведется работа по формированию дополнительного списка учащихся из многодетных семей, которым не была произведена выплата единовременной материальной помощи к 2018/2019 учебному году по вышеуказанному решению Ивацевичского райисполкома.

ГУ «Ивацевичский территориальный центр социального обслуживания населения» проводит также работу по оказанию помощи в виде канцелярских товаров детям из неблагополучных семей и детям-инвалидам из неполных семей. С этой целью направлены письма на предприятия города по оказанию благотворительной помощи для проведения акции, а также размещены коробки для сбора канцелярских товаров в магазинах города.

Помощь в формировании рюкзака первоклассника детям из неблагополучных семей будет также оказана Ивацевичской районной организацией РОО «Белая Русь», Ивацевичской РО ОО «Белорусский союз женщин» и другими общественными организациями.

По вопросу выплаты единовременной материальной помощи к учебному году семьям, воспитывающим троих и более детей, необходимо обращаться в управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома по месту регистрации.

Кроме того, органами по труду, занятости и социальной защите горрайисполкомов в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19 января 2012 г. № 41 «О государственной адресной социальной помощи» предоставляется государственная адресная социальная помощь в виде единовременных и ежемесячных социальных пособий для малообеспеченных семей, воспитывающих несовершеннолетних детей, на приобретение обуви, одежды и школьных принадлежностей.

Также, семьям, воспитывающих детей,  помощь к школе оказывается в соответствии с коллективными договорами предприятий, организаций.

Подготовил Денис КАРПОВ.

 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В районе по состоянию на 15.08.2018 года выплата произведена 763 семьям на 1587 детей. 
 
Новости дня
Новости общества
 
На побывку домой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика