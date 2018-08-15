Об оказании помощи к учебному году...

Ежегодно в преддверии нового учебного года семьям, воспитывающим троих и более детей, предоставляется единовременная материальная помощь к учебного году.

В рамках мероприятий по социальной поддержке семьи и детства Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 марта 2016 г. № 200 семьям, воспитывающим троих и более детей, на каждого учащегося, обучающегося в учреждениях общего среднего и специального образования (на уровне общего среднего образования) выплачивается единовременная материальная помощь к учебному году в размере до 30 процентов бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 августа 2018 г. Размер материальной помощи определяется исходя из возможностей местных бюджетов, принимается решением органа местного управления и самоуправления.

Так, во исполнение пункта 15 подпрограммы І «Семья и детство» вышеуказанной Государственной программы, принято решение Ивацевичского районного исполнительного комитета №797 от 10.07.2018 года об оказании единовременной материальной помощи семьям, воспитывающим троих и более детей, на каждого учащегося, обучающегося в учреждениях общего среднего и специального образования (на уровне общего среднего образования), для подготовки к новому 2018/2019 учебному году в общей сумме 67536,00 и в размере 42,00 рубля на каждого учащегося.

По состоянию на 15.08.2018 года выплата произведена 763 семьям на 1587 детей.

В настоящее время ведется работа по формированию дополнительного списка учащихся из многодетных семей, которым не была произведена выплата единовременной материальной помощи к 2018/2019 учебному году по вышеуказанному решению Ивацевичского райисполкома.

ГУ «Ивацевичский территориальный центр социального обслуживания населения» проводит также работу по оказанию помощи в виде канцелярских товаров детям из неблагополучных семей и детям-инвалидам из неполных семей. С этой целью направлены письма на предприятия города по оказанию благотворительной помощи для проведения акции, а также размещены коробки для сбора канцелярских товаров в магазинах города.

Помощь в формировании рюкзака первоклассника детям из неблагополучных семей будет также оказана Ивацевичской районной организацией РОО «Белая Русь», Ивацевичской РО ОО «Белорусский союз женщин» и другими общественными организациями.

По вопросу выплаты единовременной материальной помощи к учебному году семьям, воспитывающим троих и более детей, необходимо обращаться в управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома по месту регистрации.

Кроме того, органами по труду, занятости и социальной защите горрайисполкомов в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19 января 2012 г. № 41 «О государственной адресной социальной помощи» предоставляется государственная адресная социальная помощь в виде единовременных и ежемесячных социальных пособий для малообеспеченных семей, воспитывающих несовершеннолетних детей, на приобретение обуви, одежды и школьных принадлежностей.

Также, семьям, воспитывающих детей, помощь к школе оказывается в соответствии с коллективными договорами предприятий, организаций.

Подготовил Денис КАРПОВ.